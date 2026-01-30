Afrique: CAN 2025 de football - Les réussites et les ratés de l'édition marocaine

analyse

La 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, organisée par le Maroc, a été riche en frissons et en rebondissements avec du bon et du moins bon. Elle s'est terminée par une victoire du Sénégal, qui remporte ainsi son deuxième titre de champion d'Afrique. Si la victoire 1-0 contre le Maroc était méritée, la finale s'est terminée sur une note amère. Les supporters ont envahi le terrain et l'équipe victorieuse a quitté le terrain pendant 16 minutes.

Je suis chercheur en communication sportive et auteur de plusieurs ouvrages sur le football en Afrique.

Les quatre points positifs du tournoi ont été les suivants :

des matchs de qualité disputés sur des terrains impeccables

une couverture médiatique élargie

un intérêt mondial accru

une augmentation du nombre de supporters.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En revanche, nous avons assisté à l'abandon de l'équipe sénégalaise lors de la finale, à de mauvaises décisions arbitrales, en particulier dans les matchs impliquant le Maroc, et à des problèmes de billetterie.

Cette CAN 2025 a offert des exemples à suivre comme la qualité des terrains et le marketing réussi, dont les futurs pays organisateurs devraient s'inspirer. Cependant, la Confédération africaine de football (CAF) doit tirer les leçons de ce tournoi en matière de sécurité autour du terrain et de formation des arbitres.

Ce qui a bien fonctionné

Les infrastructures de la CAN ont démontré que le Maroc était prêt à accueillir la Coupe du monde plus tard dans l'année. Rien que pour les six stades, le pays a dépensé 1,4 milliard de dollars américains. Pas moins de 10 milliards de dollars américains ont été dépensés pour les infrastructures publiques connexes dans le domaine des transports. Les matchs ont été de grande qualité et se sont déroulés sur d'excellentes pelouses.

Les supporters qui ont assisté à ce spectacle de football ont été transportés par un système ferroviaire à grande vitesse et d'autres moyens de transport fluides.

La qualité des surfaces a peut-être contribué au fait qu'il y ait eu moins de surprises ou de bouleversements. Les quatre équipes qui ont atteint les demi-finales - l'Égypte, le Maroc, le Nigeria et le Sénégal - étaient toutes en tête de leur groupe.

Finalement, la finale a opposé les deux équipes africaines les mieux classées. Le match a été exceptionnel, les grands noms ayant produit un football mémorable tout au long du tournoi.

Couverture médiatique élargie

La décision de s'étendre à d'autres marchés a conduit à une couverture médiatique élargie en Chine, au Brésil et sur les principaux marchés européens. La participation de plusieurs joueurs de renom issus de clubs européens a permis d'assurer une audience mondiale au tournoi. Des équipes telles que le Real Madrid, le PSG, le Bayern Munich, Manchester United et Liverpool ont vu certains de leurs joueurs participer à la compétition.

À ceux-ci s'ajoutaient des joueurs de renommée mondiale tels que Sadio Mané, Riyad Mahrez et Pierre-Emerick Aubameyang. Ces noms étaient assurés d'attirer l'attention des médias du monde entier.

L'audience a globalement augmenté, avec des hausses remarquables en Europe. La France a enregistré 3,4 millions de téléspectateurs et le Royaume-Uni 1,7 million de téléspectateurs.

Intérêt mondial accru

La CAF a annoncé une augmentation de 90 % de ses revenus. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 192,6 millions de dollars (114 millions de dollars américains de bénéfices), contre 105,6 millions de dollars dont 72 millions de bénéfices lors de la précédente CAN. Cela montre une augmentation constante, avec le nombre de partenaires qui passe de 9 à 17 entre 2021 et 2023. Une plus grande couverture médiatique a suscité l'intérêt commercial autour du tournoi.

L'affluence dans les stades a aussi nettement progressé. Les chiffres annoncés à la fin de la compétition ont montré que 1,34 million de personnes ont assisté aux matchs. En 2023, en Côte d'Ivoire, le nombre de spectateurs était de 1,1 million.

Cela montre clairement l'intérêt croissant pour le tournoi. La proximité du Maroc avec l'Europe a également été un facteur déterminant. Davantage de spectateurs ont fait le déplacement depuis le continent et d'ailleurs.

Les primes remises aux équipes lors du tournoi ont également battu des records, le Sénégal remportant 11,6 millions de dollars. Les équipes éliminées lors de la phase de groupes ont reçu chacune 1,3 million de dollars américains.

Erreurs

Scènes de colère : La finale a été gâchée par un retrait du terrain des Sénégalais, qui protestaient contre un penalty accordé au Maroc pendant les arrêts de jeu. Le match a été suspendu pendant 16 minutes. Les Sénégalais étaient furieux suite à l'annulation de leur but dans les dernières minutes du temps réglementaire. Les protestations contre le penalty accordé au Maroc ont duré jusqu'à ce que l'une des figures emblématiques de l'équipe, Sadio Mané, demande à ses coéquipiers de poursuivre le match.

À ce moment-là, les supporters sénégalais en colère avaient arraché des sièges dans les tribunes et de nombreuses bagarres ont éclaté. Finalement, le Maroc n'a pas réussi à convertir le penalty et le Sénégal a marqué un but mémorable pour remporter la victoire.

Questions relatives à l'arbitrage : Tout au long du tournoi, le Maroc a semblé être favorisé par plusieurs décisions et absences de décision arbitrales. La CAF devrait envisager des programmes d'échange d'arbitres avec d'autres confédérations afin d'améliorer l'arbitrage. Cela aiderait non seulement la CAN, mais permettrait également aux arbitres de découvrir d'autres événements continentaux.

Il est également préoccupant que des ramasseurs de balles marocains aient été vus en train d'arracher les serviettes des gardiens de but des équipes adverses lors des matchs Nigeria-Maroc et Sénégal-Maroc.

Problèmes de billetterie : Il y a également eu des problèmes de billetterie. Alors que les billets étaient tous vendus, plusieurs stades étaient déserts pendant les matchs de groupe. Cela peut s'expliquer par des problèmes liés au fait que les revendeurs secondaires ont peut-être acheté plus de billets qu'ils ne pouvaient en revendre. Néanmoins, chaque match a attiré en moyenne 21 167 spectateurs. La présence des médias a également augmenté pendant le tournoi. Selon certaines informations, plus de 3 800 journalistes ont couvert l'événement depuis le Maroc.

Perspectives

La compétition a démontré que le Maroc était prêt à accueillir les matchs de la Coupe du monde en 2030. Le Maroc, ainsi que l'Espagne et le Portugal, accueilleront les matchs, auxquels participeront 48 équipes. Les six villes utilisées pour la CAN 2025 accueilleront le monde entier en 2030. Le Portugal n'aura que deux villes hôtes et l'Espagne fournira neuf sites.

Il sera difficile pour les pays hôtes de la CAN 2027 d'égaler la réussite du Maroc.

Les trois pays hôtes de la CAN 2027 - le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda - devraient au moins atteindre le niveau de la Côte d'Ivoire qui avait accueilli l'édition de 2023.

Ils peuvent au moins s'inspirer de la Côte d'Ivoire en cherchant à améliorer le système de billetterie, la sécurité autour des stades et former les ramasseurs de balles afin de protéger les équipes en déplacement.

Mais les perturbations sur le terrain ne doivent occulter ni les nombreuses réalisations de ce tournoi ni les infrastructures déployées.