Sénégal: Sécurité alimentaire - Le gouvernement vise l'autosuffisance en oignons et pommes de terre d'ici 2027

Le gouvernement a fait face à la presse ce 29 janvier 2026.Lors de ce rendez-vous inscrit désormais dans l'agenda gouvernemental, Le ministre du Commerce et de l'Industrie Serigne Gueye Diop est revenu sur les mesures prises par le gouvernement pour garantir la sécurité alimentaire du pays avec l'objectif d'atteindre l'autosuffisance en ognons et en pommes de terre d'ici 2027.

Serigne Guèye Diop est d'emblée revenu sur la campagne d'ognons de l'année dernière. Ce dernier rappelle que le Sénégal est resté neuf mois sans importer d'ognons. « Cette année, nous sommes presque arrivés à 75% de couverture pour l'ognon », a fait savoir M. Diop. Le ministre du Commerce et de l'Industrie précise que les Sénégalais consomment 350.000 tonnes d'ognons et 150.000 tonnes de pommes de terre. « A l'horizon 2027, l'objectif est clair : atteindre l'autosuffisance en pommes de terre et en ognons », ambitionne-t-il.

« Nous avons actuellement levé l'interdiction d'importation du riz brisé. Il faut savoir que 100 000 tonnes de riz sont consommées au Sénégal chaque mois, et nous disposons actuellement d'un stock de 400 000 tonnes », informe Serigne Gueye Diop. En ce qui concerne l'arachide, enchaine-t-il, le pays a enregistré actuellement une forte production.

« Nous n'avons pas interdit son exportation. Nous souhaitions d'abord permettre à la Sonacos et à nos huiliers de s'approvisionner », souligne-t-il. Le ministre du Commerce et de l'Industrie renseigne également que le pays est désormais en train de préparer les exportations avec la Chine. « Nous ne pouvons pas développer l'économie du pays sans protéger la production locale », défend-t-il.

Ce dernier précise que le Sénégal va disposer de 20 chambres froides qui seront distribuées dans les différentes zones agricoles du pays.