Ethiopie: La Banque mondiale et le pays s'engagent à intensifier leur partenariat et à soutenir les réformes macroéconomiques

Addis-Abeba — La Banque mondiale et le gouvernement éthiopien ont convenu de renforcer leur coopération afin de soutenir de manière continue les réformes macroéconomiques.

D'après un communiqué du ministère des Finances, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique orientale et australe, Ndiame Diop, et le ministre des Finances éthiopien, Ahmed Shide, se sont rencontrés en marge de la 27e réunion ministérielle des initiatives de la Corne de l'Afrique, tenue à Mogadiscio, en Somalie.

Lors de cette rencontre, le ministre Shide a mis en avant le rôle stratégique de l'Éthiopie dans la région et l'importance d'investir dans l'intégration régionale.

Il a également salué le partenariat solide avec la Banque mondiale et les performances remarquables de son portefeuille.

De son côté, Ndiame Diop a félicité le gouvernement éthiopien pour les résultats obtenus grâce à la mise en oeuvre des réformes macroéconomiques et a réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale à soutenir les ambitions de développement de l'Éthiopie.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération afin de consolider leur partenariat et de poursuivre le soutien aux réformes macroéconomiques, indique le communiqué.