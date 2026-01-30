Ethiopie: L'ONU rend hommage au dévouement et au courage des Casques bleus éthiopiens

Addis-Abeba — Les Nations Unies ont salué le courage, l'engagement et les sacrifices consentis par les Casques bleus éthiopiens, femmes et hommes, alors que l'Éthiopie poursuit son rôle historique et déterminant au sein des opérations de maintien de la paix de l'ONU.

Forte de plusieurs décennies d'expérience et d'un engagement constant en faveur de la paix et de la sécurité internationales, l'Éthiopie demeure l'un des principaux pays contributeurs de troupes et de forces de police aux missions onusiennes à travers le monde.

Selon un communiqué des Nations Unies, plus de 1 500 militaires et policiers éthiopiens sont actuellement déployés dans les opérations de maintien de la paix, quittant leurs familles pour protéger les populations les plus vulnérables dans des contextes souvent marqués par l'insécurité et les conflits.

L'Organisation a exprimé sa profonde reconnaissance à l'égard des Casques bleus éthiopiens, saluant leur sens du devoir, leur bravoure et les sacrifices consentis, tout en rendant hommage à l'ensemble des personnels de maintien de la paix et aux pays contributeurs.

Depuis la création des opérations de maintien de la paix en 1948, plus de deux millions de personnes ont servi sous le drapeau des Nations Unies, dont plus de 65 000 actuellement déployées dans des zones de conflit à travers le monde.

Ces personnels apportent sécurité, stabilité et espoir aux communautés affectées par la guerre, souvent au péril de leur vie et dans des conditions extrêmement difficiles.

Le communiqué rappelle également que plus de 4 400 Casques bleus ont perdu la vie en accomplissant leur mission au service de la paix.

Ne disposant pas de forces armées ou de police propres, l'ONU s'appuie sur les contributions volontaires de plus de 100 États membres pour fournir le personnel militaire et policier nécessaire à ses opérations.

Unis par un objectif commun, les Casques bleus œuvrent collectivement à la protection des civils et au renforcement de la stabilité mondiale.

Au-delà de leurs missions sécuritaires, ils mènent également des actions humanitaires et communautaires, notamment la fourniture de soins médicaux et vétérinaires, l'accès à l'eau potable, le soutien aux établissements scolaires et aux orphelinats, ainsi que la construction d'infrastructures essentielles favorisant la cohésion sociale.

Les Nations Unies ont enfin réaffirmé leur hommage au service et au sacrifice de tous les Casques bleus et salué la contribution indispensable des pays fournissant du personnel militaire et policier aux opérations de maintien de la paix.