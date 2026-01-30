Afrique: Est de la RDC - Après Kinshasa, les facilitateurs de l'UA se rendent à Kigali

Après avoir rencontré le président congolais Félix Tshisekedi à Kinshasa jeudi 29 janvier, les cinq anciens dirigeants africains qui composent le panel des facilitateurs de l'Union africaine pour l'est de la RDC doivent être reçus par le chef de l'État rwandais Paul Kagame ce vendredi. ils se rendront ensuite au Burundi avant de présenter un rapport de leur mission lors du prochain sommet de l'organisation continentale à Addis Abeba, à la mi-février.

La situation dans l'est de la RDC a été au coeur d'un entretien entre les facilitateurs de l'Union africaine (UA) et le président congolais Félix Tshisekedi qui les a reçus à Kinshasa en compagnie de la médiation togolaise, ce jeudi 29 janvier. Objectif de ce panel composé de cinq anciens chef d'État du continent chargés par l'UA d'accompagner les processus de paix de Washington et de Doha ?

« Obtenir la désescalade, maintenir le dialogue et oeuvrer pour le rapprochement entre les parties », détaille un proche du dossier. Il a pour mission de « trouver des solutions africaines aux problèmes africains », a pour sa part expliqué un diplomate en poste en RDC à notre correspondante sur place, Paulina Zidi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La délégation doit notamment rendre à l'UA un rapport comprenant un certain nombre de propositions qui sera présenté lors du prochain sommet de l'organisation à la mi-février, à Addis-Abeba. « Nous allons écouter les uns et les autres et voir ce qui peut être fait », a confié l'ancienne présidente éthiopienne Salhe-Work Zewde après son entrevue avec le président Tshisekedi qui a, de son côté, salué l'initiative au cours de la séance de travail.

Premier déplacement groupé à Kigali

Entamée en RDC, la mission d'évaluation de l'UA doit se poursuivre ce vendredi 30 janvier par une rencontre avec le président rwandais Paul Kagame à Kigali à l'occasion du premier déplacement groupé de la délégation dans la capitale rwandaise, quelques semaines seulement après la réunion d'harmonisation des processus de paix pour l'est de la RDC qui s'est tenue au Togo à la mi-janvier.

À Lomé, ses participants s'étaient alors mis d'accord sur la nécessité de renforcer la médiation africaine : « L'UA doit jouer un rôle déterminant » dans la mise en oeuvre des processus de Washington et de Doha, avait en particulier affirmé le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, rapporte notre correspondante au Rwanda, Lucie Mouillaud.

Si certains membres du panel se sont certes déjà rendus au Rwanda l'an dernier - c'est notamment le cas de l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, chargé au sein de la médiation des questions de défense et de sécurité -, d'autres en revanche ne se sont pas encore rendus en visite officielle à Kigali depuis leur prise de fonction au sein de la facilitation menée par l'UA - tel est le cas de la Centrafricaine Catherine Samba-Panza ou de l'Éthiopienne Sahle-Work Zewde notamment.

Après le Rwanda, les facilitateurs de l'UA sont attendus à Gitega, au Burundi, pour une première prise de contact avec le pays qui doit prendre la tête de l'organisation continentale à partir du mois prochain.