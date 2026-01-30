Congo-Kinshasa: La DINACOPE digitalise le contrôle physique des enseignants de la RDC

La Direction nationale de contrôle, de la préparation de la paie et de la maîtrise des effectifs des enseignants (DINACOPE) a lancé, jeudi 29 janvier, le processus de digitalisation du contrôle physique des enseignants en RDC.

Le Directeur national de ce service a indiqué que cette numérisation permettra de répondre à plusieurs problématiques liées à la gestion des enseignants.

« Pour la paie des enseignants, ce système nous apporte une carte biométrique à puce et une carte Visa multifonctionnelle. Cela permettra d'éliminer plusieurs failles dans la bancarisation, notamment les arriérés de salaires, les retards dans le transport des fonds ainsi que les ponctions inhabituelles et intempestives de certains opérateurs de paie », a-t-il expliqué.

Ce cadre de la DINACOPE a également assuré qu'avec cette nouvelle carte, l'enseignant percevra son salaire par voie électronique. Le Directeur national de la DINACOPE a, par ailleurs, demandé aux enseignants vivant dans l'arrière-pays de faire preuve de patience.

Pour sa part, la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, Raïssa Malu, a souligné que la digitalisation marque une étape décisive dans la modernisation du système éducatif national.

Selon elle, la transition du format papier vers le numérique au sein de la DINACOPE répond à un impératif de bonne gouvernance.

« En numérisant le contrôle physique des enseignants, nous renforçons la transparence et l'efficacité administrative. Ce nouveau système intégré permettra une gestion fiable et sécurisée de la base de données des enseignants », a soutenu Raïssa Malu.

La ministre d'État a remis à la DINACOPE un lot composé de 1 260 tablettes, 309 ordinateurs, un serveur, ainsi que d'autres outils nécessaires, grâce à l'appui du projet PERSE.

Elle a en outre rappelé que l'innovation constitue le moteur d'une administration scolaire plus performante et témoigne de la détermination du gouvernement à rationaliser la gestion des ressources au bénéfice de l'enseignant congolais.