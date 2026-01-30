Congo-Kinshasa: Le CALCC relance son bulletin « Laïc en mission » après 20 ans de trêve

Après vingt ans de suspension, le bulletin Laïc en mission du Conseil de l'Apostolat des Laïcs Catholiques du Congo (CALCC) renaît de ses cendres. Ce périodique a été porté sur les fonts baptismaux ce jeudi 29 janvier, au cours d'une cérémonie organisée au Centre Interdiocésain, à Kinshasa.

Ce bulletin se propose de répondre aux défis de l'évangélisation et de l'Église catholique congolaise dans son ensemble.

Comme outil de partage et de communication, ce tabloïd entend véhiculer des nouvelles pastorales ainsi que celles liées au patriotisme, comme l'explique le président du Conseil de l'Apostolat des Laïcs Catholiques.

Pour Faustin-Richard Onombili, ce bulletin constitue un outil d'évangélisation, de paix et de cohésion nationale en RDC.

« Ce bulletin contient des nouvelles pastorales et celles se rapportant au patriotisme. Par cela, le CALCC veut montrer qu'on ne peut prétendre être un bon chrétien sans être un bon citoyen. La citoyenneté et le patriotisme ne se contredisent pas, ils se complètent », a expliqué Faustin-Richard Onombili.

Le premier secrétaire général adjoint de la CENCO est persuadé que ce bulletin permettra aux laïcs congolais de marcher ensemble et de participer au service de la paix et de la cohésion sociale, pour le bien-être de la population congolaise et de la région des Grands Lacs.

« Nous exhortons le rédacteur de ce bulletin à adopter une ligne éditoriale capable de répondre aux défis pastoraux qui se présentent dans notre société et auxquels l'Église, en RDC, est appelée à faire face », a déclaré l'abbé Georges Kalenga.

Ancien président du CALCC, Pierre-Anatole Matusila souhaite qu'avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ce bulletin puisse relayer les activités des 48 diocèses de la RDC. Expert en communication, Bertin Kangamotema explique que ce périodique compte plusieurs rubriques, dont le portrait, l'écho des diocèses et le témoignage.