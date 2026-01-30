Congo-Kinshasa: Début de l'atelier de rédaction du rapport sur les violations des droits humains commises dans l'Est

Le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, a lancé ce jeudi 29 janvier à Kinshasa l'atelier d'évaluation et de rédaction du rapport sur les violations des droits de l'homme dans les villes de Goma, Bukavu et leurs environs.

Dans son discours d'ouverture, Samuel Mbemba a expliqué que ces travaux visent à produire un document reprenant les cas de violations des droits humains perpétrées, en l'espace d'une année, par l'armée rwandaise et ses supplétifs dans la partie Est du pays.

Il a indiqué que ce forum de dix jours entend non seulement mettre en lumière les exactions du Rwanda, mais également restaurer la dignité des victimes congolaises.

Les propos de Samuel Mbemba :

Les travaux organisés au Centre Nganda consistent principalement à compiler et harmoniser les différents rapports produits par les organisations nationales et internationales de défense des droits de l'homme, afin de créer un document unique, exhaustif et structuré, reflétant fidèlement les exactions subies par les populations civiles.

Prévu du 29 janvier au 7 février, ce forum réunit des experts du ministère des Droits humains, des représentants des organisations de la société civile ainsi que d'autres acteurs engagés dans la promotion et la protection des droits fondamentaux en RDC.

A l'ouverture de cette rencontre, de nombreuses autorités ont pris part, notamment le président de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), le vice-ministre de l'Intérieur, le président de l'ONG Nouvelle Société Civile ainsi que le délégué de l'ONG Association congolaise pour l'accès à la justice (ACAJ).