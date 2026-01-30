Congo-Kinshasa: Début de l'atelier de rédaction du rapport sur les violations des droits humains commises dans l'Est

29 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, a lancé ce jeudi 29 janvier à Kinshasa l'atelier d'évaluation et de rédaction du rapport sur les violations des droits de l'homme dans les villes de Goma, Bukavu et leurs environs.

Dans son discours d'ouverture, Samuel Mbemba a expliqué que ces travaux visent à produire un document reprenant les cas de violations des droits humains perpétrées, en l'espace d'une année, par l'armée rwandaise et ses supplétifs dans la partie Est du pays.

Il a indiqué que ce forum de dix jours entend non seulement mettre en lumière les exactions du Rwanda, mais également restaurer la dignité des victimes congolaises.

Les propos de Samuel Mbemba :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les travaux organisés au Centre Nganda consistent principalement à compiler et harmoniser les différents rapports produits par les organisations nationales et internationales de défense des droits de l'homme, afin de créer un document unique, exhaustif et structuré, reflétant fidèlement les exactions subies par les populations civiles.

Prévu du 29 janvier au 7 février, ce forum réunit des experts du ministère des Droits humains, des représentants des organisations de la société civile ainsi que d'autres acteurs engagés dans la promotion et la protection des droits fondamentaux en RDC.

A l'ouverture de cette rencontre, de nombreuses autorités ont pris part, notamment le président de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), le vice-ministre de l'Intérieur, le président de l'ONG Nouvelle Société Civile ainsi que le délégué de l'ONG Association congolaise pour l'accès à la justice (ACAJ).

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.