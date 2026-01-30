Congo-Kinshasa: Le IXe Séminaire régional du CHESD ouvre ses portes à Kinshasa

Le IXe séminaire régional marquant le début des enseignements de la neuvième session spéciale a ouvert ses portes jeudi 29 janvier, au siège du Collège des Hautes Études de Stratégie et de Défense (CHESD), en présence de nombreuses personnalités politiques, militaires, diplomatiques et académiques.

Placée sous le thème « Protection, défense et sécurisation du patrimoine naturel et culturel en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs », cette rencontre vise à renforcer la réflexion stratégique autour des enjeux sécuritaires, environnementaux et culturels dans la sous-région.

Dans son allocution, le Directeur général du CHESD, le général-major Augustin Mamba, a présenté les contours de ces travaux, lesquels s'inscrivent dans une dynamique de réflexion scientifique autour des défis sécuritaires dans la région des Grands Lacs.

Pour sa part, le vice-Premier ministre en charge de la Défense nationale a salué une réflexion scientifique couplée à la pensée militaire stratégique afin de faire face aux défis sécuritaires persistants.

Guy Kabombo Muadianvita a rappelé que cette formation spécialisée n'est pas un simple passage institutionnel, mais un engagement inébranlable au service de la Nation.

Il a en outre invité les différentes parties prenantes du CHESD à maintenir l'excellence et à veiller au respect strict de la discipline tout au long de la formation, soulignant qu'il s'agit de former une élite dont les prestations doivent être exemplaires.

Ce séminaire régional de trois jours abordera plusieurs sous-thèmes, notamment :

les fondements et mécanismes de protection du patrimoine ;

le patrimoine comme objet de souveraineté nationale ;

les enjeux sécuritaires, opérationnels et technologiques ;

les expériences nationales et leurs perspectives stratégiques.

Cette formation se clôturera par la présentation et l'adoption de la déclaration du CHESD sur la stratégie régionale.