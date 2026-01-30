Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - « Atelier de l'Avenir 2026 » accompagne des jeunes porteurs de projets

Dans l'objectif d'accompagner les jeunes congolais porteurs de projets édifiants, le mouvement social l'Avenir du Congo, en collaboration avec l'association Globus, a organisé les 27 et 28 janvier à Brazzaville un concours dénommé « l'Atelier de l'avenir ». Cette initiative a réuni plusieurs participants venus des quatre coins du pays en s'imposant ainsi comme le rendez-vous majeur de la jeunesse.

Parmi près de deux cents candidatures soumises au vote du public, soixante-dix lauréats ont été sélectionnés à travers sept catégories thématiques spécifiques couvrant l'entrepreneuriat, l'éducation, le sport, la musique et l'action sociale.

Ces jeunes innovateurs, qui ont présenté des solutions concrètes pour améliorer le quotidien de leurs concitoyens, bénéficieront désormais d'un suivi stratégique incluant conseils d'experts, promotion et appui à la mise en œuvre des projets dans leurs départements respectifs.

Dans son discours de circonstance, le fondateur de l'association Globus, Andreï Gromov, a souligné la rapidité de cette transformation, passant de simples idées à des projets concrets en seulement deux mois. Il a réaffirmé sa conviction en un avenir prometteur pour le Congo, porté par une jeunesse capable d'agir.

Pour le coordonnateur de cet évènement, Koud Etokabeka Rodlain, chaque modèle entrepris lors de cette cérémonie concordait à un besoin bien précis des jeunes. « Nous avons eu à permettre à ces jeunes de présenter leurs visions, leurs idées, leurs qualités, leurs attentes, afin de pouvoir stimuler auprès des autres Congolais l'intérêt de vouloir contribuer à l'effort où la nation va visualiser son avenir », a précisé le coordonnateur.

Il a, par ailleurs, lancé un appel aux autorités de continuer à soutenir ces jeunes leaders qui sont l'avenir de demain. Il est proposé de créer un système d'éveil patriotique pour motiver les jeunes à créer un avenir qui coincide avec leur vision et leurs intérêts.

Un tel système leur permettra de devenir des acteurs du développement du Congo et non des demandeurs. Cette approche permet aux jeunes de définir le cadre et les orientations."L'avenir du Congo" propose diverses missions dont l'accomplissement profite à la société et permet aux participants de gagner des points inchangeables contre des prix.

L'évènement a aussi été marqué par la présentation du réseau social « Afree », une plateforme innovante garantissant la liberté d'expression, la sécurité des données et un fil d'actualité géré par l'intelligence artificielle sans manipulation.

Pour célébrer ce lancement, cinquante smartphones ont été distribués par tirage au sort au public. Parallèlement, le système de jeu créatif « l'Avenir du Congo » a été introduit, proposant aux citoyens de remporter des prix en accomplissant des missions d'intérêt général.

Le mouvement l'Avenir du Congo réaffirme à travers cette initiative sa mission de fédérer la jeunesse pour qu'elle ne se contente plus d'attendre le changement, mais qu'elle bâtisse de ses propres mains des outils numériques et des programmes d'accompagnement ambitieux.