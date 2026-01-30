Congo-Brazzaville: Présidentielle 2026 - Trois médecins assermentés vont délivrer des certificats médicaux aux candidats

Le président de la Cour constitutionnelle, Auguste Iloki, a installalé, le 28 janvier à Brazzaville, le collège de trois médecins assermentés pour examiner la santé physique et mentale des candidats à l'élection présidentielle du 12 et 15 mars 2026.

A la suite de la décision portant le numéro 001/DDC/EL/PR/26 du 27 janvier 2026, le Pr Donatien Moukassa, médecin pathologiste, et les Drs Casimir Mabango, médecin anesthésiste-réanimateur, ainsi que Tania Nganga, médecin généraliste, ont été désignés par la Cour constitutionnelle pour constater l'état de santé physique et mentale des candidats aux fonctions de président de la République, scrutin du 12 et 15 mars 2026.

A l'issue de l'examen de ces candidats, un certificat médical leur sera délivré par ces médecins assermentés pour affirmer l'état de santé de chacun. L'initiative est reconnue par la Constitution du 25 octobre 2015. « La Cour constitutionnelle intervient aussi bien avant que pendant et après le déroulement de l'élection du président de la République », a rappelé Auguste Iloki.

De même, la loi électorale en son article 48 stipule que tout candidat a l'élection présidentielle doit faire une déclaration de candidature légalisée comportant, entre autres, un certificat médical délivré par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle. Face à ces médecins, le président de la Cour constitutionnelle a insisté afin qu'ils mettent en œuvre leur impartialité, le serment d'Hippocrate, le code de déontologie des professionnels de santé et leur professionnalisme.

Rappelons que le dépôt des dossiers de déclarations de candidatures à l'élection présidentielle s'est ouvert le 29 janvier et sera clos le 12 février 2026. C'est à ces mêmes dates que ces médecins assermentés vont recevoir ces candidats de dix heures a quatorze heures au siège de la Cour constitutionnelle.