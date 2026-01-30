Sénégal: Fatick - Deux sexagénaires de la même famille meurent par suicide en l'espace d'une semaine

29 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

 Des frère et soeur sexagénaires, tous les deux originaires du village de Gadiack, dans le commune de Diarrère (Fatick, centre), se sont donné la mort par pendaison en l'espace d'une semaine, a appris l'APS d'une source sécuritaire.

Le frère, âgé de soixante ans, s'est pendu à l'aide d'une corde, le 20 janvier dernier, lors d'une visite de courtoisie à sa soeur mariée à Pindacope, dans la commune de Niakhar.

" Il a quitté son village, Gadiack, pour se rendre chez sa grande soeur. Le lendemain, son corps sans vie a été découvert par des élèves qui partaient à l'école. Il s'est pendu à un arbre à l'aide d'une corde", a détaillé la source sécuritaire.

Le défunt aurait fait escale chez sa soeur avec l'objectif de se rendre à Fatick, où il devrait répondre à un rendez-vous.

Une semaine après le décès du frère, sa grande soeur, âgée de soixante trois ans, s'est elle aussi suicidée par pendaison dans sa chambre.

"Elle a profité de l'absence de personnes qui étaient venues aux funérailles de son frère pour se pendre dans une chambre avec une corde", souligne la même source.

Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie de Fatick.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.