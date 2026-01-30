Sénégal: Fatick - Deux sexagénaires de la même famille meurent par suicide en l'espace d'une semaine

Des frère et soeur sexagénaires, tous les deux originaires du village de Gadiack, dans le commune de Diarrère (Fatick, centre), se sont donné la mort par pendaison en l'espace d'une semaine, a appris l'APS d'une source sécuritaire.

Le frère, âgé de soixante ans, s'est pendu à l'aide d'une corde, le 20 janvier dernier, lors d'une visite de courtoisie à sa soeur mariée à Pindacope, dans la commune de Niakhar.

" Il a quitté son village, Gadiack, pour se rendre chez sa grande soeur. Le lendemain, son corps sans vie a été découvert par des élèves qui partaient à l'école. Il s'est pendu à un arbre à l'aide d'une corde", a détaillé la source sécuritaire.

Le défunt aurait fait escale chez sa soeur avec l'objectif de se rendre à Fatick, où il devrait répondre à un rendez-vous.

Une semaine après le décès du frère, sa grande soeur, âgée de soixante trois ans, s'est elle aussi suicidée par pendaison dans sa chambre.

"Elle a profité de l'absence de personnes qui étaient venues aux funérailles de son frère pour se pendre dans une chambre avec une corde", souligne la même source.

Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie de Fatick.