Afrique: CAN 2025 - Le procès des 18 Sénégalais renvoyé au 5 février

29 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Moussa Diop

Placés en détention provisoire depuis le 18 janvier à l'issue de la finale de la Coupe d'Afrique des nations, les 18 supporters sénégalais poursuivis pour des faits de « hooliganisme » ne sont toujours pas fixés sur leur sort.

« En raison de la grève des avocats au Maroc, l'audience prévue devant le tribunal de première instance de Rabat est renvoyée au jeudi 5 février 2026 », a indiqué l'un des avocats assurant la défense des supporters sénégalais. Il s'agit du deuxième renvoi dans cette affaire.

Initialement programmée pour le 22 janvier, l'audience avait déjà été reportée une première fois au jeudi 29 janvier. Ce nouveau renvoi prolonge donc la détention des supporters sénégalais dans les prisons marocaines.

Selon des sources proches du dossier, les Sénégalais détenus sont membres du 12e Gaindé national et international. Ils viennent aussi bien du Sénégal que de pays occidentaux où la diaspora sénégalaise est présente. Un ressortissant franco-algérien figure également parmi les personnes détenues.

Au total, 19 personnes avaient été interpellées et placées en garde à vue, soupçonnées d'actes de « hooliganisme » ayant émaillé la finale de la CAN 2025 disputée le dimanche 18 janvier à Rabat entre le Maroc et le Sénégal. Une rencontre remportée par le Sénégal (1-0) après prolongation.

