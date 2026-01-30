Sénégal: Le Magal de Porokhane est une opportunité de marketing territorial pour la commune (Maire)

Porokhane — La célébration annuelle du Magal de Porokhane, un événement religieux dédié à Sokhna Mame Diarra Bousso (1833-1866), mère du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (1853-1927), est une opportunité de rayonnement et de valorisation territoriale pour la commune de Porokhane, a déclaré, jeudi, son maire, Alassane Mbaye.

"En termes de marketing territorial, la cité religieuse de Porokhane, connue de tous, demeure au premier plan", a-t-il dit à l'APS.

"Chaque année, des milliers de fidèles du Sénégal et de la diaspora, convergent vers la cité religieuse de Porokhane pour accomplir leurs actes de dévotion, lors de ce Magal, devenu une opportunité de marketing territorial pour la commune", a-t-il salué.

Cette forte affluence, a-t-il dit, offre une "visibilité exceptionnelle", tout en étant une opportunité pour promouvoir l'image de la commune de Porokhane, renforcer l'attractivité et stimuler l'économie locale à travers le commerce, l'hébergement des fidèles et les services.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'édile de Porokhane a magnifié l'impact fort du Magal sur le plan religieux et sur le développement local.

M. Mbaye a également salué les efforts consentis par l'Etat du Sénégal dans le cadre de l'organisation de cet évènement religieux, appelant au respect des engagements pris par les services concernés, lors du Comité régional de développement (CRD) préparatoire de cette édition.