Sénégal: Porokhane - Serigne Bassirou Mbacké magnifie les efforts du gouvernement pour la réussite du Magal

Porokhane — Le représentant du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Porokhane a magnifié, jeudi, les efforts du gouvernement du Sénégal pour la réussite de cet évènement dédié à la mère de Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), Sokhna Mame Diarra Bousso (1833-1866).

"Nous remercions le gouvernement du Sénégal, à travers ses différents services déconcentrés, pour les nombreux efforts fournis pour la réussite du grand Magal de Porokhane", a-t-il déclaré lors de la cérémonie officielle de cet événement.

Serigne Bassirou Mbacké, par ailleurs président du Comité d'organisation du Magal de Porokhane, a salué les efforts déployés dans les domaines de la sécurité, de l'électricité, de la santé, de l'approvisionnement en eau, des infrastructures, entre autres".

Cette rencontre a été présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé qui a conduite la délégation gouvernementale composée des ministres Moustapha Mamba Guirassy (Education nationale) et Yankhoba Diémé (Transports terrestres et aériens), ainsi que du gouverneur de la région de Kaolack, Mouhamadou Moctar Watt et d'autres officiels.