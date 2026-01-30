Sénégal: Keur Massar - Inauguration de salles de classe et de blocs de latrines de l'école 'Plan Jaxaay 21'

Keur Massar — Le secrétaire général du ministère de l'Education nationale, Papa Malick Ndao, a procédé, jeudi, à l'inauguration de salles de classe et de blocs de latrines scolaires de l'école élémentaire "Plan Jaxaay 21" à Keur Massar, dans la banlieue dakaroise, à l'initiative de l'association "Bébé Basse Solidarité" et ses partenaires.

"Cette cérémonie revêt une portée symbolique particulière, en ce qu'elle illustre concrètement une vérité fondamentale : l'éducation est une responsabilité partagée, impliquant l'État, les collectivités territoriales, les partenaires, mais également les citoyens engagés", a-t-il notamment indiqué.

M. Ndao a précisé que ces salles de classe ont été entièrement financées grâce aux ressources mobilisées lors de la soirée de solidarité organisée par l'association "Bébé Basse Solidarité", estimant qu'il s'agit là "d'un acte citoyen fort, d'un exemple inspirant de solidarité active et responsable, résolument tourné vers l'avenir de nos enfants".

Il a, en outre, salué l'engagement "constant" et "exemplaire" des acteurs communautaires et des populations en faveur de l'éducation.

"Cet engagement citoyen s'inscrit pleinement dans la dynamique nationale impulsée par l'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Éducation nationale, en faveur du renforcement du capital humain, de l'amélioration continue de la qualité des apprentissages et de la promotion de l'excellence éducative sur l'ensemble du territoire national", a-t-il ajouté.

Khadiatou Basse, présidente de l'association "Bébé Basse Solidarité", a pour sa part indiqué que ce projet "n'aurait pu voir le jour sans la générosité et l'engagement de partenaires, bienfaiteurs, mécènes et personnes de bonne volonté, issus aussi bien du secteur public que du secteur privé".

Elle a prié pour que cette inauguration soit un "symbole de progrès, d'espoir et d'engagement durable en faveur d'une éducation de qualité" pour les enfants.