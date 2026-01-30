Sénégal: Pape Thiaw - « Je vous demande humblement de ne pas organiser de cagnottes en mon nom »

Dans un message adressé au peuple sénégalais sur sa page Facebook, Pape Bouna Thiaw a exprimé sa gratitude pour les marques de solidarité reçues depuis l'annonce des sanctions le concernant. Il dit être profondément touché par le soutien manifesté à son endroit.

« Votre solidarité depuis l'annonce des sanctions me va droit au cœur. Merci pour cet amour que vous me témoignez chaque jour », écrit-il.

Toutefois, l'intéressé demande à ses soutiens de ne pas organiser de collectes de fonds en son nom. S'il reconnaît et apprécie l'élan de générosité, il invite plutôt les donateurs à orienter ces contributions vers des causes plus urgentes.

Selon lui, ces fonds devraient bénéficier à « ceux qui en ont véritablement besoin », dans un esprit de solidarité élargi.