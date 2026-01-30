Sénégal: Sanctions, contrat de Pape Thiaw... la ministre Khady Diène Gaye se prononce

Face à la presse ce jeudi 29 janvier 2026, Khady Diène Gaye a fait un bilan de la CAN, mais a aussi évoqué la situation de Pape Thiaw.

La ministre de la Jeunesse et des Sports est d'abord revenue sur les sanctions de la Confédération africaine de football (CAF). Le sélectionneur des Lions a écopé de 5 matchs de suspension, avec une amende de 100 000 dollars (soit près de 55 millions de francs CFA).

Khady Diène Gaye le soutient à 100 %. « On a constaté les sanctions contre Pape Thiaw. J'en ai discuté avec le président de la Fédération sénégalaise de football. Pape Thiaw est un Sénégalais, un patriote qui a défendu les couleurs du Sénégal. On est avec lui, moi en premier. On fera tout pour le soutenir, que ce soit la Fédération ou le ministère ».

La ministre a aussi donné une garantie : le renouvellement du contrat du technicien, avec un salaire revu à la hausse. « Lors de sa signature, Pape Thiaw avait pour missions de qualifier l'équipe au Mondial et de remporter la CAN. Donc on va revoir son contrat pour l'améliorer ».