Sénégal: Sanctions, contrat de Pape Thiaw... la ministre Khady Diène Gaye se prononce

29 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Face à la presse ce jeudi 29 janvier 2026, Khady Diène Gaye a fait un bilan de la CAN, mais a aussi évoqué la situation de Pape Thiaw.

La ministre de la Jeunesse et des Sports est d'abord revenue sur les sanctions de la Confédération africaine de football (CAF). Le sélectionneur des Lions a écopé de 5 matchs de suspension, avec une amende de 100 000 dollars (soit près de 55 millions de francs CFA).

Khady Diène Gaye le soutient à 100 %. « On a constaté les sanctions contre Pape Thiaw. J'en ai discuté avec le président de la Fédération sénégalaise de football. Pape Thiaw est un Sénégalais, un patriote qui a défendu les couleurs du Sénégal. On est avec lui, moi en premier. On fera tout pour le soutenir, que ce soit la Fédération ou le ministère ».

La ministre a aussi donné une garantie : le renouvellement du contrat du technicien, avec un salaire revu à la hausse. « Lors de sa signature, Pape Thiaw avait pour missions de qualifier l'équipe au Mondial et de remporter la CAN. Donc on va revoir son contrat pour l'améliorer ».

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.