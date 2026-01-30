Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 janvier 2026

revue de presse

Niger - La junte accuse la France, le Bénin et la Côte d'Ivoire après l'attaque de l'aéroport de Niamey

Jeudi 29 janvier, au lendemain de l'attaque de l'aéroport de Niamey par des hommes armés, la vie a repris son cours dans la capitale. Le président Abdourahamane Tiani s'est rendu à l'escadrille, la partie de l'aéroport où se trouve la flotte aérienne de l'armée. Il a salué la bravoure des soldats nigériens mais aussi russes qui ont repoussé les assaillants, et tancé les présidents français, béninois et ivoirien ; Tiani a déclaré qu'ils ont été soutenu les mercenaires responsables de l'attaque. [Source RFI]

Une Afrique sans maladies tropicales négligées est à portée de main

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Thoko Elphick-Pooley, Deputy Director of Program Advocacy and Communications pour l'Afrique à la Fondation Gates soutient qu'il suffit d'une réelle détermination pour éliminer les maladies tropicales négligées sur le continent.

Les maladies tropicales négligées (MTN) font rarement la une de l'actualité, mais elles compromettent l'avenir de générations entières en Afrique subsaharienne.

Elles regroupent plus de vingt maladies infectieuses différentes, parmi lesquelles le trachome, l'onchocercose - également appelée cécité des rivières - et la filariose lymphatique. [Source Scidev.net]

Burkina Faso : Dissolution des partis et formations politiques

Le Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a présidé, ce jeudi, l’hebdomadaire Conseil des ministres. Selon le Ministre Porte-parole du Gouvernement, M. Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO, le Conseil a adopté plusieurs rapports et pris d’importantes décisions pour la bonne marche de la Nation et l’amélioration des conditions de vie du Peuple burkinabè, conformément à la Révolution Progressiste Populaire (RPP).

Au titre du Ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité, le Conseil a adopté un décret portant dissolution des partis et formations politiques au Burkina Faso ainsi qu’un projet de loi portant abrogation des lois encadrant leur fonctionnement, leur financement et le statut du Chef de file de l’opposition. (Source Sidwaya)

Mozambique, Afrique du Sud, Zimbabwe : World Weather Attribution alerte sur l’intensification des pluies extrêmes en Afrique australe

Des précipitations exceptionnelles ont frappé plusieurs pays d’Afrique australe en janvier, provoquant des inondations meurtrières et affectant des centaines de milliers de personnes, notamment au Mozambique.

Selon des scientifiques du réseau World Weather Attribution, ces épisodes de pluies extrêmes ont été rendus plus intenses par le changement climatique d’origine humaine. (Source Africa Radio)

La France et le Tchad ouvrent une nouvelle page dans leur relation bilatérale

Reçu à l'Élysée jeudi 29 janvier 2026 à l'occasion d'une visite à Paris, le président tchadien Mahamat Idriss Deby a acté, en compagnie d'Emmanuel Macron, le début d'une nouvelle ère dans les relations entre Paris et Ndjamena, elles qui ont connu un coup de froid en 2025. En cause : la rupture par les autorités tchadiennes de l'accord militaire entre les deux pays. La décision avait conduit au départ des derniers soldats français stationnés au Tchad, il y a un an exactement. (Source RFI)

Éthiopie : Tensions au Tigré, vols suspendus

Les tensions sont de nouveau vives dans le nord de l’Éthiopie. Les vols à destination de la région du Tigré ont été suspendus après des affrontements entre les forces fédérales éthiopiennes et des combattants tigréens, selon des sources sécuritaires et diplomatiques.

Les violences ont éclaté ces derniers jours dans l’ouest du Tigré, notamment dans la localité de Tsemlet, une zone disputée où des forces issues de la région voisine de l’Amhara refusent toujours de se retirer, malgré l’accord de paix signé à Pretoria fin 2022.

Cette reprise des combats fait craindre un retour au conflit dans une région déjà profondément marquée par la guerre entre 2020 et 2022, un conflit qui a coûté la vie à plusieurs centaines de milliers de personnes, selon l’Union africaine. (Source Africanews)

Nigéria : L’ex-ministre du Pétrole jugée à Londres pour corruption

Selon des médias nigérians, l’ancienne ministre du Pétrole, Diezani Alison-Madueke, qui a comparu mardi devant le tribunal de Southwark à Londres pour le premier jour de son procès, est accusée de multiples faits de corruption entre 2011 et 2015, alors qu’elle était en service sous la présidence de Godluck Jonathan.

D’après ces mêmes sources, le parquet a déclaré au tribunal que, durant son mandat, des personnes intéressées par des « contrats pétroliers et gaziers lucratifs » avec la compagnie pétrolière nationale nigériane lui avaient accordé des « avantages financiers ou autres avantages significatifs ». (Source Apanews)

L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal élu à l’Académie française

L’écrivain, qui a passé un an en prison en Algérie avant d’être gracié par le président Tebboune, vient d’être admis à l’Académie par 25 voix sur 26 dès le premier tour de vote.

Le voici « immortel ». L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été élu ce jeudi 29 janvier 2026 à l’Académie française, près de trois mois après sa libération de prison en Algérie. Les membres de l’Académie se réunissaient à 15 heures à huis clos sous la coupole de leur illustre édifice des bords de la Seine à Paris pour choisir un successeur à l’historien Jean-Denis Bredin, décédé en 2021. (Jeune Afrique)

Maroc : Lancement opérationnel du port Nador West Med prévu d’ici fin 2026

Le Maroc s’apprête à franchir une nouvelle étape stratégique avec le lancement opérationnel, prévu d’ici fin 2026, du complexe portuaire et industriel Nador West Med, appelé à renforcer le positionnement du Royaume comme hub logistique et énergétique majeur en Méditerranée et en Afrique.

Le Roi Mohammed VI, a présidé ce 28 janvier à Casablanca une réunion de travail consacrée au complexe portuaire et industriel Nador West Med. Cette rencontre intervient à l’approche du lancement opérationnel du port, attendu au dernier trimestre de l’année. Le projet s’inscrit dans la Vision Royale de renforcement de la compétitivité économique du Royaume. (Source Africa 24)

Coopération éducative entre le Congo et le Cameroun

La ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation technologique de la République du Congo, le Pr Delphine Édith Emmanuel, a présidé lundi dernier à Brazzaville une cérémonie d’au revoir en l’honneur des 141 étudiants congolais admis à poursuivre leurs études à l’Université inter-États Congo-Cameroun de Sangmélima.

Cette promotion, en forte hausse par rapport à l’année précédente, illustre la dynamique de coopération académique entre les deux pays et la volonté congolaise de former sa jeunesse aux métiers du numérique. [Source Afrik.com]