Sénégal: Cinéma - Le film sénégalais « DAO » d'Alain Gomis en lice pour l'Ours d'Or à la Berlinale 2026

Le cinéma sénégalais s'apprête à vivre un moment historique. Le long-métrage « DAO », réalisé par Alain Gomis, a été officiellement sélectionné en compétition pour l'Ours d'Or lors de la 76e Berlinale, qui se tiendra du 12 au 22 février 2026.

DAO explore « les liens familiaux et l'héritage entre la France et la Guinée-Bissau à travers deux célébrations parallèles », promettant un récit sensible et universel.

« Cette sélection est un rayonnement international majeur pour le Sénégal », souligne le communiqué officiel. Elle marque le retour attendu du cinéaste en compétition à Berlin, où il avait déjà brillé en 2017 en remportant le Grand Prix du Jury pour son film Félicité. « C'est la deuxième fois qu'une œuvre d'Alain Gomis concourt pour la plus haute distinction de ce festival, une prouesse rare qui confirme sa place parmi les maîtres du cinéma mondial », ajoute le texte.

Pour accompagner cette présence exceptionnelle, une équipe de professionnels sénégalais et africains s'est mobilisée. « La coproduction est assurée par Yoro Mbaye pour NAFI Films, témoignant du dynamisme et de la montée en puissance de la production locale sénégalaise », indique le communiqué.

Du côté de la distribution, « la stratégie de diffusion sur le continent africain est pilotée par Sébastien Onomo de Pathe Touch Afrique, en collaboration avec Oumou Diégane Niang de Wawkumba Film, assurant une rencontre privilégiée entre l'oeuvre et le public africain ».

Le communiqué précise que « la première mondiale sera dévoilée le 14 février prochain à la Berlinale ».