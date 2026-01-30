Cote d'Ivoire: Concert 'Bonne année Marcory' - Ismaël Isaac, Les Patrons et Joss Kézo en live

29 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Serges N'guessant

Le maire de la commune de Marcory, Raoul Aby, a animé, le 29 janvier 2026, une conférence de presse au Foyer polyvalent des jeunes Victor Amagou, en présence de nombreux artistes et partenaires culturels. La rencontre avec les médias visait à annoncer la 12e édition du traditionnel concert "Bonne année Marcory" prévue pour le 31 janvier 2026.

Placée sous le thème : "Marcory, terre d'amour", l'édition se veut un moment de communion, de joie et de partage. Le concert se tiendra sur l'avenue Victor Amagou (ex-Tsf), en face du Foyer polyvalent des jeunes, un espace emblématique de la vie culturelle de la commune.

Selon Raoul Aby, cet événement s'inscrit pleinement dans le programme municipal dénommé "Marcory, carrefour du sport et de la culture" qui ambitionne de promouvoir les talents locaux et nationaux, de renforcer la cohésion sociale et d'offrir aux populations des espaces d'expression artistique.

Pour cette 12e édition, les organisateurs ont misé sur une programmation riche, alliant légendes de la musique ivoirienne et jeunes talents. Le public aura droit aux sons endiablés d'Ismaël Isaac, du mythique groupe Les Patrons et de Joss Kézo. Des artistes tels que Fior de Bior, Oyoki Onanayo et plusieurs talents locaux se produiront en play-back, offrant ainsi une palette musicale variée.

