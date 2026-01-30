Afrique: Littérature - Mamadou Mouth Bane signe un nouvel ouvrage sur la gestion des migrations en Afrique de l'Ouest via le Maroc

Mamadou Mouth Bane, journaliste et directeur de publication du journal DakarTimes signe un nouvel essai consacré aux dynamiques migratoires entre l'Afrique de l'Ouest, le Maroc et l'Europe .L'oeuvre intitulé « Gestion des flux migratoires en provenance de l'Afrique de l'Ouest - Cas du Maroc », propose une analyse approfondie d'un phénomène au coeur des enjeux géopolitiques contemporains.

Ce livre s'annonce comme une référence pour chercheurs, décideurs et lecteurs désireux de mieux comprendre les mutations actuelles des politiques migratoires en Afrique du Nord et en Europe.Il explore notamment le profil et les parcours des migrants, la stratégie déployée par les autorités marocaines et les enjeux de la coopération avec l'Europe.

Chaque année, des milliers de trajectoires humaines convergent vers l'Europe en transitant par le Royaume chérifien. Si les frontières européennes se durcissent, le Maroc développe de son côté une approche singulière mêlant politiques d'accueil, encadrement juridique et coopération internationale. L'ouvrage interroge cette stratégie à travers une lecture documentée des réalités de terrain : routes sahariennes, côtes atlantiques de Dakhla, Méditerranée tangérois autant d'espaces où se croisent aspirations individuelles et impératifs étatiques.

Présenté comme une véritable immersion dans les politiques migratoires actuelles, ce travail met en lumière la place désormais centrale du Maroc, souvent décrit comme un laboratoire des stratégies migratoires de demain.

Diplômé du Centre d'Études Diplomatiques de Dakar, Mamadou Mouth Bane s'est déjà illustré par plusieurs ouvrages consacrés aux questions sécuritaires et géopolitiques au Sahel, notamment « Crimes organisés dans le Sahel », « Les Sénégalais de Boko Haram » ou encore « Lutte contre le terrorisme et la criminalité au Sahel ». Aux Éditions du Carré Culturel, il a également publié « Insécurité au Sahel: Sortir de la crise » et « Youssou Ndour, un combat pour l'Afrique ».