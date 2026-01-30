Sénégal: Pape Thiaw - 'Je demande humblement de ne pas organiser de cagnottes en mon nom'

Dakar — Le sélectionneur des Lions du football, Pape Thiaw, demande à ses compatriotes et supportes de l'équipe nationale de ne pas organiser de cagnotte en son nom pour payer l'amende qui lui a été infligée par le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF), en lien avec les incidents de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025.

"Merci pour cet amour que vous me témoignez chaque jour", a d'abord avancé le technicien sénégalais sur Instagram, à l'annonce de la décision des supportes sénégalais de lancer une cagnotte en ligne pur payer son amende.

"Toutefois, je vous demande humblement de ne pas organiser de cagnottes en mon nom. Si je comprends et apprécie cet élan de générosité, je vous invite à rediriger ces fonds vers des causes plus urgentes, au profit de ceux qui en ont véritablement besoin", a-t-il ajouté.

La CAF a rendu publiques dans la nuit de mercredi à jeudi les décisions de son jury disciplinaire relatives aux incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025 disputée au Maroc (21 décembre 2025- 18 janvier 2026), ayant opposé les équipes du Sénégal et du pays hôte.

Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Pape Bouna Thiaw, a été suspendu pour cinq matchs officiels de la Confédération africaine de football (CAF) et condamné à une amende de 100 000 dollars US, environ 66 millions francs CFA, tandis que les joueurs Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr ont écopé de deux matchs de suspension chacun, à la suite des sanctions disciplinaires prononcées, mercredi, par le jury disciplinaire de la CAF.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a également été condamnée à payer une amende totale de 615 000 dollars US, environs 405,9 millions FCFA : 300 000 dollars (198 millions FCFA) pour le comportement inapproprié de ses supporters, 300 000 dollars autres pour la conduite antisportive de ses joueurs et de son encadrement technique, et 15 000 dollars, environ 9,9 millions FCFA), pour cumul d'avertissements de cinq joueurs ayant été sanctionnés au cours de la rencontre.

Le jury disciplinaire de la CAF a également pris des mesures à l'encontre de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et de certains joueurs marocains.

Le défenseur du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi a été suspendu pour deux matchs officiels CAF, dont un match avec sursis pour une durée d'un an, pour comportement antisportif.

Le milieu de terrain marocain Ismaël Saibari a, pour sa part, été suspendu pour trois matchs officiels CAF et condamné à une amende de 100 000 dollars US.

La FRMF, entité institutionnelle du football marocain, a écopé d'une amende globale de 315 000 dollars US, environ 207,9 millions FCFA : 200 000 dollars (132 millions FCFA) pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles, 100 000 dollars US pour l'envahissement de la zone de révision VAR par les joueurs et l'encadrement technique, entravant le travail de l'arbitre, et 15 000 dollars, environ 9,9 millions FCFA pour l'utilisation de lasers par les supporters marocains.

Le jury disciplinaire a rejeté la réclamation introduite par la Fédération marocaine de football qui demandait tout simplement l'annulation de la victoire du Sénégal.

A l'annonce des sanctions du jury disciplinaire de la CAF, des citoyens sénégalais et supportes des Lions ont décidé une cagnotte en ligne pour payer l'amende infligée à Pape Thiaw et lui exprimer sa solidarité.