Madagascar: Le pays progresse vers une médecine moderne

La médecine à Madagascar se modernise progressivement. « Madagascar peut être fière d'avancer petit à petit vers une prise en charge moderne de nombreuses pathologies », indique Tojo Randriamboavonjy, directeur de la communication de l'Institut médical de Madagascar (IMM), hier, lors de l'annonce du symposium international sur « Améliorer l'accès aux soins thyroïdiens en Afrique par des techniques mini-invasives », prévu se tenir du 12 au 14 février.

Selon ce responsable, des plateaux techniques importants existent déjà, permettant de traiter de nombreuses pathologies, notamment en matière de thyroïde, dont les soins sont réalisés à Madagascar depuis six mois. La même source note des avancées majeures dans les domaines de la cardiologie, de la neurologie et de la neurochirurgie.

« Disposer de plateaux techniques modernes ouvre de nouvelles perspectives dans la prise en charge des patients. Cela permet de réduire les complications et d'améliorer la qualité des soins. L'objectif est aussi de traiter les Malgaches au niveau local, avec moins d'évacuations sanitaires», précise le Dr Edinaud Bezandry, médecin interventionnel à l'IMM.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour l'instant, ces équipements modernes se trouvent principalement dans les centres de traitement privés, tandis que les hôpitaux publics fonctionnent encore avec des moyens limités et, souvent, archaïques. L'IMM souligne que ce symposium scientifique vise à accélérer l'adoption de pratiques innovantes, sûres et moins invasives, en particulier la thermoablation par radiofréquence, alternative thérapeutique de référence pour certains nodules bénins.

Le Dr Bezandry rappelle que Madagascar doit suivre les évolutions internationales : « Même sur le marché mondial, les consommables et les médicaments évoluent constamment. Il est essentiel de ne pas rester en retard ».