Madagascar: Circulation Mahajanga - Les charrettes interdites en ville dans la journée

La circulation dans la ville de Mahajanga est devenue très difficile depuis l'affluence des bajajs, des motos et bus, ainsi que des camions qui inondent les rues du centre-ville.

À cela s'ajoutent les charrettes à boeuf qui transportent des marchandises, des rondins de bois et d'autres articles.

Les responsables du service des transports urbains au niveau de la commune de Mahajanga ont réuni les propriétaires de ces moyens de locomotion vendredi à Mahajanga.

L'objectif de cette réunion consistait à rappeler l'arrêté municipal sur la circulation des charrettes, afin de pouvoir diminuer les embouteillages et améliorer la circulation en ville.

« La circulation des charrettes est limitée de 6h jusqu'à 19h dans plusieurs axes du centre-ville et également vers Amborovy. Toute infraction au présent arrêté est susceptible de contravention pouvant aller jusqu'à la mise en fourrière », a déclaré le chef de service des transports urbains au sein de la municipalité.

Ces moyens de transport ne doivent pas rouler dans plusieurs avenues du centre-ville de Mahajanga, à l'instar de l'avenue Philibert Tsiranana, à partir du collège Saint-Gabriel jusqu'à l'Hôtel de ville, et l'avenue du 14 Octobre depuis l'Hôtel de ville menant vers la voirie à Analakely.

La circulation est très dense sur ces parties de la ville, surtout aux heures de pointe et aux heures de sortie des écoles.