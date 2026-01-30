Congo-Kinshasa: Plus de 180 cas de choléra et 5 décès enregistrés à la zone de santé de Kikula à Likasi

La ville de Likasi, dans la province du Haut-Katanga, fait face à une recrudescence inquiétante du choléra. Depuis la première semaine de décembre 2025, 182 cas ont été répertoriés au centre de traitement de l'hôpital DACO, entraînant le décès de cinq personnes. La commune de Kikula est actuellement identifiée comme l'épicentre de l'épidémie.

Selon les autorités médicales locales, l'insuffisance de la desserte en eau potable et le non-respect des règles élémentaires d'hygiène sont les principales causes de cette flambée épidémique.

Face à l'urgence, des actions de riposte sont menées de manière intensive, particulièrement dans les quartiers les plus touchés tels que Kaponona, Kampemba et Kanona. Grâce à une collaboration entre le bureau central de la zone de santé de Kikula et les députés Yav Nawej et Béatrice Masangu, des moyens ont été mobilisés pour stabiliser la situation.

Les mesures de terrain comprennent la désinfection systématique des domiciles et des toilettes par des équipes mobiles, la sensibilisation porte-à-porte à l'aide de mégaphones pour rappeler les mesures d'hygiène, ainsi que la distribution d'intrants sanitaires, notamment du savon et des produits Aquatabs pour la potabilisation de l'eau.

« Ils font du porte-à-porte dans les avenues et versent du chlore dans les terrassiers. Nous remercions ces actions qui protègent nos familles », témoigne un habitant du quartier Kikula.

État des lieux et prise en charge

Bien que des cas proviennent de toutes les communes de Likasi, la concentration reste alarmante à Kikula. Sur les cinq décès enregistrés à ce jour, l'un est survenu directement au sein de la communauté avant toute prise en charge médicale.

À ce mercredi 28 janvier, six patients étaient toujours hospitalisés au centre de traitement de l'hôpital DACO, où ils bénéficient d'une prise en charge médicale gratuite. Les autorités sanitaires appellent la population à la vigilance maximale et à signaler immédiatement tout cas de diarrhée suspecte.