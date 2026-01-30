Togo: Des remorques costaud

30 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Les pannes des gros porteurs sur les principales routes du pays, notamment sur la nationale n°1, constituent depuis longtemps une source de ralentissements et de risques pour les usagers.

Face à cette situation, les transporteurs routiers ont décidé de passer à l'action. Regroupée au sein de l'Union nationale des transporteurs routiers du Togo (UNATROT), la profession a acquis deux camions-grues de dernière génération afin d'appuyer les autorités.

Ces équipements, capables de remorquer des véhicules de plus de 50 tonnes, permettront une intervention plus rapide et plus sécurisée en cas d'incident, contribuant ainsi à désengorger les axes routiers et à réduire les risques d'accidents.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.