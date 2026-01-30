Congo-Kinshasa: Les étudiants de Lubero se mobilisent face à la menace des ADF

La coalition des étudiants ressortissants du territoire de Lubero, vivant à Butembo, tire la sonnette d'alarme face à la dégradation continue de la sécurité dans leurs entités d'origine. Confrontés à la multiplication des attaques des rebelles ADF, ces jeunes intellectuels ont annoncé, jeudi 29 janvier, le lancement de « consultations citoyennes » pour renforcer la collaboration entre la population, les autorités et les forces de sécurité.

Depuis décembre 2025, le territoire de Lubero est le théâtre d'une recrudescence de violences qui provoque des déplacements massifs de population vers des zones jugées plus sécurisées. Cette insécurité généralisée paralyse désormais l'économie locale, le système judiciaire et l'accès à l'aide humanitaire.

Un appel à la reddition de comptes des élus

Face à ce drame, Clovis Kasereka, coordonnateur de la coalition, estime que l'heure est à l'action. Le collectif prévoit d'organiser des rencontres dans plusieurs agglomérations stratégiques du territoire.

« Nous avons projeté des consultations citoyennes à Lubero-centre, Masereka, Manguredjipa, Muhangi, Musimba, Musyenene et Luhotu. Nous appelons les députés provinciaux et nationaux élus de ce territoire à venir nous rendre compte de leurs actions, alors qu'ils sont actuellement en vacances parlementaires », a-t-il déclaré.

Renforcer le mariage « Civilo-Militaire »

Au-delà de l'interpellation politique, les étudiants insistent sur la nécessité d'une collaboration étroite entre les civils et les forces de défense. Ils exhortent la population à fournir des renseignements aux services de sécurité pour faciliter les opérations de ratissage.

Par ailleurs, la coalition appelle les partenaires engagés aux côtés des FARDC à redoubler d'efforts pour mettre fin de manière durable aux incursions des rebelles ADF, qui ne cessent de multiplier les exactions contre les civils depuis deux mois.