Afrique: Félix Tshisekedi et les facilitateurs de l'UA échangent sur les initiatives de paix dans les Grands lacs

Le président de la République a échangé, jeudi 29 janvier, avec le panel de Facilitateurs de l'Union africaine sur les initiatives de paix en RDC et dans les Grands lacs.

Selon le compte X de la Présidence de la République, Félix Tshisekedi a salué les efforts de ses hôtes et réaffirmé son engagement pour une paix durable et vérifiable dans l'Est du pays.

Le Chef de l'Etat congolais a également ému son avis pour la stabilité régionale, dans le respect des engagements pris par toutes les parties.

Pour sa part, Mme Sahle-Work Zewde, ancienne Présidente de l'Éthiopie, a rappelé l'urgence d'agir pour mettre fin aux souffrances des populations : « Nous sommes dans une tournée. Nous allons écouter les uns et les autres et voir ce qui peut être fait pour le bien-être de cette population qui n'a que beaucoup souffert, pendant plusieurs décennies.

On oublie que derrière tout ça, il y a des souffrances humaines qu'il faudrait arrêter ». Cette délégation de l'UA était composée notamment de figures de premier plan comme Olusegun Obasanjo, ancien Président du Nigeria, Mme Sahle-Work Zewde, ancienne Présidente de l'Éthiopie, Mme Catherine Samba-Panza, ancienne Présidente de la République centrafricaine.