Gabon: Makokou - Inauguration officielle de l'hôtel Belinga

Makokou, ce lundi 26 janvier 2026, le Président de la République gabonaise Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé à l'inauguration officielle de l'hôtel Belinga, une infrastructure moderne qui renforce l'offre hôtelière nationale et soutient le développement du tourisme durable et de l'économie locale.

Rénové sous l'impulsion du Chef de l'État, ce joyau architectural a bénéficié des travaux de rénovation, conformément à la volonté du Président de la République.

Cette infrastructure hôtelière marque le renforcement de l'offre touristique nationale.

Elle s'inscrit dans la vision éclairée du Chef de l'État visant à promouvoir le développement économique, la création d'emplois et l'attractivité du Gabon.

L'hôtel Belinga, c'est :

·52 chambres opérationnelles sur 3000 m2 avec deux suites Présidentielles ;

·1 restaurant panoramique ;

·1 plateau sportif ;

·1 salle de fitness ;

·1 bar Lounge.