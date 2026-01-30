Gabon: Paludisme - Une avancée majeure portée par la recherche gabonaise

Des chercheurs du Centre de recherche médicale de Lambaréné (CERMEL) ont mis au point un traitement antipaludique administré en une seule prise, ouvrant une nouvelle perspective dans la lutte contre la maladie.

Testé sur plus de 1 000 patients, ce protocole innovant affiche un taux d'efficacité de 93 %, supérieur aux traitements classiques sur trois jours.

Associant une artémisinine à trois molécules existantes, cette approche réduit les risques de résistance du parasite et améliore considérablement l'observance des patients.

Dans un pays qui a enregistré 154 000 cas de paludisme en 2024, cette innovation pourrait transformer durablement la prise en charge de la maladie et positionne la recherche gabonaise au cœur de l'innovation médicale en Afrique centrale.