Ethiopie: Regain de tension au Tigré, les craintes d'une reprise de la guerre dans la région se multiplient

Alors que de violents combats ont opposé les forces tigréennes à l'armée fédérale éthiopienne dans l'ouest du Tigré ces derniers jours, la population et l'administration intérimaire locales s'inquiètent d'une possible reprise de la guerre qui a fait plus de 600 000 morts en l'espace de deux ans seulement. Face à cette situation, la compagnie aérienne Ethiopian Airlines a quant à elle décidé d'annuler plusieurs de ses vols à destination de la région.

Un peu plus de trois ans après la signature de l'Accord de paix de Pretoria, le Tigré connaît un nouveau regain de tension qui fait craindre une reprise du conflit dans lequel plus de 600 000 personnes ont été tuées en l'espace de deux ans seulement, selon l'Union africaine. Ces derniers jours, des combats y ont effectivement opposé les forces tigréennes à l'armée fédérale éthiopienne dans la zone reculée de Tsemlet, dans l'ouest du Tigré. Occupé par les autorités de la région voisine de l'Amhara depuis la guerre, ce territoire est régulièrement en proie à des affrontements depuis 2023.

Face à cette situation, l'administration intérimaire tigréenne ne cache pas son inquiétude : dans une lettre notamment adressée au président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, celle-ci appelle à « une action immédiate pour éviter une guerre imminente ». « Les répercussions d'un nouveau conflit seraient catastrophiques et irréversibles » et « plongeraient la région dans un conflit plus vaste », poursuit-elle.

Les vols d'Ethiopian Airlines à destination du Tigré suspendus

Ce regain de tensions préoccupe aussi la population de la région. Un habitant de Mekele rapporte ainsi que de longues files d'attente se sont formées jeudi 29 janvier devant les distributeurs de billets où il était impossible de retirer plus de 2 000 birrs, soit l'équivalent de 10 euros. « Tout le monde a peur et est encore traumatisé par la guerre », témoigne celui-ci alors que les habitants de la capitale du Tigré se sont également précipités dans les épiceries pour faire des réserves.

Autre signe de l'inquiétude suscitée par ces nouveaux affrontements : la décision prise par la compagnie aérienne Ethiopian Airlines d'annuler tous ses vols programmés ce jeudi et ce vendredi en direction de plusieurs villes tigréennes, une première depuis la fin de la guerre en novembre 2022.