Togo: Le Lions Club International intensifie ses interventions sociales au pays

30 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo et le Lions Club International souhaitent renforcer leur coopération afin de mieux répondre aux besoins des populations, en particulier les couches vulnérables.

Komi Selom Klassou, le président de l'Assemblée nationale, s'est entretenu jeudi avec le gouverneur du District 403 A2 du Lions Club International, Michel Boua.

Ce dernier a réaffirmé l'engagement de son organisation à intensifier ses actions aux côtés des autorités togolaises.

Présent dans le pays depuis 1965, le Lions Club a réalisé plusieurs projets d'envergure, dont la construction d'un centre de cancérologie infantile au CHU Sylvanus Olympio, d'un centre d'ophtalmologie à Tsévié et de forages d'eau équipés en énergie solaire dans le nord du pays.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.