Togo: Le Lions Club International intensifie ses interventions sociales au pays

Le Togo et le Lions Club International souhaitent renforcer leur coopération afin de mieux répondre aux besoins des populations, en particulier les couches vulnérables.

Komi Selom Klassou, le président de l'Assemblée nationale, s'est entretenu jeudi avec le gouverneur du District 403 A2 du Lions Club International, Michel Boua.

Ce dernier a réaffirmé l'engagement de son organisation à intensifier ses actions aux côtés des autorités togolaises.

Présent dans le pays depuis 1965, le Lions Club a réalisé plusieurs projets d'envergure, dont la construction d'un centre de cancérologie infantile au CHU Sylvanus Olympio, d'un centre d'ophtalmologie à Tsévié et de forages d'eau équipés en énergie solaire dans le nord du pays.