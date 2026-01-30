Ile Maurice: «House banks» - Le ministre Shakeel Mohamed promet un toit d'urgence

Le ministre des Terres et du Logement, Shakeel Mohamed, travaille sur un nouveau projet destiné à répondre aux situations de logement d'urgence à Maurice. Baptisé house banks ou emergency houses, ce dispositif vise à offrir un toit immédiat aux familles qui se retrouvent soudainement sans logement à la suite d'un incendie, d'une catastrophe naturelle, d'un conflit familial ou encore d'une expulsion imprévue.

Selon le ministre, ces situations se multiplient et exposent des familles entières, parfois avec des enfants, à dormir à la belle étoile, dans des jardins publics ou sur les plages. «Nous avons vu trop de personnes contraintes de dormir dehors faute de solutions rapides, souvent à cause de circonstances imprévues.

Ce projet est né de cette réalité», explique-t-il. L'objectif est de pouvoir intervenir en un temps record, parfois en moins d'une heure, afin d'éviter que des familles vulnérables ne se retrouvent sans abri.

Shakeel Mohamed précise que ce projet ne concerne ni les logements de la National Housing Development Company (NHDC) ni ceux de la New Social Living Development (NSLD). Il s'agit d'un mécanisme distinct, pensé exclusivement pour les situations d'urgence.

«On ne peut pas laisser une famille, et surtout des enfants, dormir dehors à cause d'un incendie ou d'une inondation. Ce n'est pas acceptable dans une société qui se respecte», insiste le ministre, soulignant qu'il s'agit d'un projet qu'il porte depuis longtemps.

Le ministre rappelle que Maurice est régulièrement confronté à des drames humains liés à des incendies domestiques, des conflits familiaux ou des conditions météorologiques extrêmes.

Dans ces cas, les familles sinistrées se retrouvent souvent à frapper aux portes des institutions publiques à la recherche d'une aide immédiate, sans qu'une solution de logement temporaire ne soit réellement disponible. «À ce jour, il n'existe pas de véritables maisons d'urgence prêtes à être déployées rapidement», constate-t-il.

Il tient toutefois à distinguer ces emergency houses des structures destinées aux sans-abri chroniques. «Je ne parle pas de maisons pour les SDF. Ici, il s'agit de familles qui se retrouvent sans toit du jour au lendemain, à cause d'un événement qu'elles n'ont pas planifié», précise-t-il, ajoutant qu'aucun gouvernement n'avait jusqu'ici mis en place un système structuré de logements d'urgence, en parallèle des programmes NHDC ou NSLD.

Sur le plan technique, les house banks ne prendront pas la forme de maisons en béton. Le projet repose sur des unités modulaires et extensibles, principalement en structures métalliques, de type maisons conteneurs.

Ces unités seront stockées et entretenues dans des entrepôts. En cas d'urgence, elles pourront être déployées rapidement sur des terrains préalablement aménagés. «L'idée est un système plug and play : la base est prête, les raccordements à l'eau, l'électricité et aux sanitaires déjà en place, et la maison peut être installée en un temps très court», explique le ministre.

Chaque unité sera équipée de chambres, d'une cuisine et de toilettes, permettant à une famille de vivre dans des conditions dignes durant la période transitoire. Des service plots seront identifiés à l'avance afin d'accueillir ces logements d'urgence dès qu'une situation critique se présente.

Des sites déjà identifiés

Une réunion avec les ministères est prévue la semaine prochaine afin de finaliser les contours du projet (critères d'éligibilité et modalités de coordination entre les autorités). Plusieurs sites ont déjà été identifiés pour accueillir ces installations, avec un souci d'accessibilité, notamment au transport et aux services de base. Un appel d'offres devrait être lancé par la suite pour la fabrication de ces unités.

Concernant le financement, Shakeel Mohamed estime que l'État devra assumer l'intégralité des coûts. «Maurice est un État-providence. Il serait indécent de demander à une famille qui vient de perdre sa maison de payer pour un logement d'urgence».