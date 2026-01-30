Ile Maurice: Troisième mandat pour Me Domingue - Restaurer la stabilité institutionnelle

Pour la troisième fois, Me Antoine Domingue, Senior Counsel (SC), a été élu président du Bar Council de la Mauritius Bar Association (MBA), à l'issue des élections organisées au siège de l'institution à Port-Louis, hier.

Ce nouveau mandat s'ouvre dans un contexte institutionnel sensible, où les attentes du barreau se concentrent autant sur la stabilité que sur la défense des intérêts de la profession.

Le scrutin, ouvert le 23 janvier, opposait trois candidats à la présidence : Meᣵ Antoine Domingue, SC, Sacheen Yashnik Boodhoo et Anwar Abdool Hamid Moollan, SC, le président sortant. À l'issue du dépouillement, les avocats ont donné une nouvelle fois leur confiance à Me Domingue, figure bien connue du milieu juridique, qui avait déjà dans le passé présidé le Bar Council.

La nouvelle équipe dirigeante comprend Me Yatin Varma comme secrétaire et Me Bishan Ramdenee comme trésorier. Les autres membres élus sont Meᣵ Natasha Beeharry-Panray, Priscilla Balgobin-Bhoyrul, SC, Mohammad Hisham Oozeer et Mohammad Zaki Ramtoolah. Comparé à l'année précédente, le nouveau conseil traduit à la fois une continuité et un renouvellement.

Quatre membres ont été reconduits, tandis que trois figures font leur entrée au Bar Council : Meᣵ Yatin Varma, Antoine Domingue et Priscilla Balgobin-Bhoyrul. Une recomposition qui reflète un équilibre recherché entre expérience institutionnelle et apport de nouvelles dynamiques.

Le nouveau président du Bar Council a déclaré à la presse que son objectif est aussi de défendre les intérêts des avocats.

Lors d'une déclaration à la presse après son élection, Me Domingue a tenu à clarifier l'orientation de son mandat. «Ma priorité est de restaurer la stabilité institutionnelle et de défendre les intérêts des avocats», a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité de préserver le rôle et l'indépendance du Bar Council dans un environnement juridique en constante évolution.

Interrogé sur les amendements proposés à la Law Practitioners Act, qui suscite des débats et contestations au sein de la profession, le nouveau président a reconnu l'existence d'un climat de controverse. «Ça fait déjà l'objet d'une certaine controverse et une affaire est déjà en cour. On va avoir des rencontres avec la cheffe juge, le conseil ainsi que l'Attorney General et ensuite, on verra», a-t-il déclaré, adoptant un ton mesuré et institutionnel.

Ces échanges annoncés avec les plus hautes autorités judiciaires et exécutives témoignent de la volonté du Bar Council de privilégier le dialogue et les mécanismes institutionnels pour aborder les réformes touchant à la profession d'avocat.

Organe exécutif de la Mauritius Bar Association, le Bar Council est chargé de veiller à l'éthique, la discipline, la formation et la représentation des avocats. À travers ce troisième mandat, Me Domingue est désormais attendu sur sa capacité à conjuguer continuité, concertation et fermeté, à un moment où la place du barreau et son indépendance demeurent des enjeux majeurs de l'État de droit à Maurice.