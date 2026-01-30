Madagascar: JO d'hiver/Milan-Cortina 2026 - Le pays engagé en slalom

Madagascar sera de nouveau représenté aux Jeux Olympiques d'hiver. Du 6 au 22 février, à Milan-Cortina (Italie), Mialitiana Clerc et Mathieu Gravier défendront les couleurs nationales en ski alpin.

La délégation malgache participera pour la troisième fois consécutive aux Jeux Olympiques d'hiver. Âgée de 24 ans, Mialitiana Clerc disputera ses troisièmes Jeux après PyeongChang 2018 et Pékin 2022, engagée en slalom et en slalom géant. À ses côtés, Mathieu Gravier, 22 ans, prendra part à ses deuxièmes Jeux Olympiques, après une première expérience à Pékin en 2022, également en slalom géant.

Formés en France, les deux athlètes évoluent sur le circuit international de la Fédération internationale de ski (FIS). Leur qualification a été obtenue grâce aux quotas attribués aux nations émergentes, un dispositif permettant à des pays ne disposant pas d'une tradition alpine, comme Madagascar, d'accéder à la compétition olympique.

Dans le ski alpin de haut niveau, la performance se mesure au chronomètre. Les meilleurs spécialistes mondiaux bouclent un slalom géant en moins de deux minutes cumulées sur deux manches, avec parfois des écarts inférieurs à une seconde entre les premières places.

Lors des Jeux de Pékin 2022, la championne olympique du slalom géant féminin avait réalisé un temps total proche d'1 minute 58 secondes.

Dimension symbolique

Chez les hommes, les leaders de la Coupe du monde passent régulièrement sous la barre symbolique des deux minutes. À titre de comparaison, les athlètes issus de nations émergentes accusent généralement plusieurs secondes, voire dizaines de secondes, de retard sur ces références.

Pour Mialitiana Clerc et Mathieu Gravier, l'objectif ne sera donc pas la médaille, mais l'amélioration de leurs performances personnelles. À Pékin, ils avaient terminé aux alentours de la 40e place, un classement considéré comme honorable dans une discipline largement dominée par les pays alpins européens et l'Amérique du Nord.

Au-delà du résultat sportif, leur participation revêt une forte dimension symbolique. Elle constitue une vitrine pour Madagascar, pays au climat tropical où la pratique du ski alpin reste inexistante. À Milan-Cortina, les deux skieurs porteront les couleurs nationales et contribueront à inscrire durablement la Grande Île sur la carte olympique des sports d'hiver.