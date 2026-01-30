Madagascar: Forces armées - Le Chef de l'État veut des généraux exemplaires

Le colonel Randrianirina a rappelé que l'élévation en grade constitue avant tout une responsabilité au service de la nation. À cet effet, il a exhorté les officiers généraux à être des exemples.

Une exemplarité en toute circonstance. C'est ce que le colonel Michaël Randrianirina, Chef de l'État, demande aux officiers généraux des Forces armées. Une demande qui résonne comme une injonction à l'endroit des généraux nouvellement promus, à qui il a remis leur drapeau, hier, au camp du 1 Bataillon parachutiste d'Ivato.

Comme le veut la tradition militaire, les nouveaux généraux de corps d'armée, de division et de brigade ont reçu leur drapeau des mains du locataire d'Iavoloha, hier. Étant donné que la fonction prime sur le grade, bien qu'il soit colonel, Michaël Randrianirina, en tant que Chef de l'État, dispose aussi de la prérogative de Chef suprême des Forces armées. À ce titre, il a donné ses instructions aux nouveaux étoilés lors de la cérémonie d'hier.

« L'accession au grade, et en particulier au rang de général, ne constitue pas seulement un honneur : elle implique également des responsabilités. Selon l'adage, "l'arbre le plus haut est le plus exposé au vent" [une traduction libre d'un proverbe malgache].

Ainsi, les étoiles que vous portez désormais et l'étendard qui vous est remis exigent de votre part une conduite irréprochable, digne et honorant à la fois la grande famille dont vous êtes issus et la communauté dans laquelle vous vivez », déclare alors le président de la refondation de la République.

Il leur demande également de l'engagement pour servir l'intérêt de la population. « Je vous demande de vous tourner pleinement vers le peuple malagasy, à être encore plus proches de lui, à le protéger et à concentrer vos efforts sur le développement de notre chère nation », ajoute-t-il alors.

Sans pour autant reprendre ses propos, le Chef de l'État a rappelé qu'il a également fait une autre demande aux Forces armées, en rapport avec la conjoncture nationale, durant la cérémonie d'ouverture des Assises de l'armée, au Centre de conférences international (CCI) d'Ivato, lundi.

Unité et cohésion

Au CCI, le colonel Randrianirina a demandé aux Forces armées de lui prêter main-forte pour que la refondation de la République soit une réussite. C'est durant cette cérémonie de lundi, également, que le général Démosthène Pikulas, chef d'état-major des armées, a fait part du fait que les temps de la Grande muette sont révolus.

« Elle [l'armée] aura son mot à dire sur toutes les situations à venir, elle ne restera ni passive, ni indifférente, ni muette (...) afin de conduire ensemble le pays vers le progrès et partager les responsabilités (...) », a-t-il déclaré, lundi.

Ayant été le premier à prononcer un discours, hier, au camp du 1er Bataillon parachutiste, le général Ely Razafitombo, ministre des Forces armées, a mis l'accent sur la responsabilité des officiers généraux.

« Je vous exhorte donc, et je m'y associe moi-même, à assumer pleinement vos missions et responsabilités, qui sont la défense de la souveraineté nationale ainsi que le maintien de l'ordre, de la sécurité et de la paix, conformément à la vision du pouvoir actuellement en place. N'oubliez pas que le peuple place son espoir en nous », soutient-il.

Le général Razafitombo élargit cet appel au sens de la responsabilité à l'ensemble des Forces de défense et de sécurité (FDS). « Redoublez donc d'énergie, intensifiez les efforts déjà accomplis au service de nos compatriotes.

Soyons le reflet de cette dynamique de renouveau, des modèles de bonne conduite, afin que les changements que nous portons aient des retombées concrètes et tangibles sur la vie de la population », lance-t-il alors.

Le ministre des Forces armées a conclu sa prise de parole en prêchant pour l'unité et la cohésion au sein des FDS.