Madagascar: Prévoyance Sociale - La revalorisation des pensions de retraite à l'étude

La Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) confirme que les demandes de revalorisation des pensions de retraite déposées par ses membres, notamment les retraités, sont actuellement en cours d'examen.

L'augmentation des pensions de retraite fait actuellement l'objet d'une étude. Dans un communiqué publié avant-hier, la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) a indiqué avoir reçu plusieurs demandes de primes et de revalorisation émanant de ses membres, en particulier des retraités. Selon l'institution, ces requêtes sont en cours de traitement par les services techniques et les instances compétentes.

La CNaPS rappelle toutefois que toute décision relative à une augmentation des pensions doit reposer sur une étude technique et financière approfondie, conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette démarche vise à garantir la viabilité du système de prévoyance sociale et à préserver la pérennité du fonds au bénéfice des générations futures. Le budget nécessaire à une éventuelle revalorisation devra également être validé par le Conseil d'administration (CA) de la CNaPS, puis approuvé par le ministère de tutelle avant toute mise en oeuvre.

« Pour l'instant, aucune décision n'a encore été prise. Les discussions se poursuivent et l'ampleur éventuelle de l'augmentation reste inconnue », indique une source au sein de la CNaPS.

Dans l'attente des conclusions des études en cours et des validations requises, l'institution appelle ses membres, en particulier les retraités, au calme et à la patience. Elle affirme vouloir permettre aux autorités compétentes de prendre des décisions éclairées, dans le respect de l'intérêt général et d'une gestion responsable des ressources consacrées à la protection sociale.

Revalorisation attendue

La CNaPS compte près d'un million d'adhérents à travers le pays. Elle constitue l'un des principaux piliers du système de protection sociale à Madagascar, assurant notamment la gestion des pensions de retraite, des allocations familiales et d'autres prestations au profit des travailleurs du secteur formel et de leurs ayants droit.

Dans un contexte marqué par la hausse du coût de la vie, de nombreux retraités expriment leur attente quant à une revalorisation de leurs pensions.

« Je suis à la retraite depuis plus de dix ans, après avoir travaillé toute ma vie dans le secteur privé. À l'époque, je pensais que ma pension me permettrait de vivre dignement, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas », confie Renée Razafindratrimo, ancien employé d'une entreprise de construction dans la capitale.

La hausse continue des prix des produits de première nécessité -- riz, huile, charbon -- ainsi que le coût des médicaments ont progressivement réduit le pouvoir d'achat des retraités.

« Avec ce que je perçois chaque mois, il devient difficile de faire face à toutes les dépenses. Parfois, je dois choisir entre acheter des médicaments ou aider mes petits-enfants », poursuit-il.

D'autres bénéficiaires évoquent également les difficultés d'accès aux soins. « À notre âge, les problèmes de santé sont fréquents et les consultations coûtent cher. Même avec une pension, il est difficile de couvrir toutes les dépenses médicales. Beaucoup de retraités dépendent encore de leurs enfants, alors qu'ils devraient pouvoir vivre sereinement après des années de travail », témoigne Rapaoly, retraité.

Malgré tout, l'annonce de la CNaPS suscite à la fois espoir et impatience.

« Nous entendons parler d'une possible revalorisation depuis longtemps. Nous comprenons qu'il y a des procédures et des études à mener, mais nous espérons que cela n'aboutira pas trop tard, car chaque mois compte », conclut-il.