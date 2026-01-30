Acculée par la CEDEAO et les bons offices discrets du président sénégalais Bassirou Diomaye FAYE, le fil du dégel politico-militaire bissau-guinéen amorce un nouveau tournant. Dakar qui a dépêché son ministre de la Défense, le général Birame DIOP, arrivé ce matin dans la capitale bissau-guinéenne, a obtenu gain de cause auprès des autorités militaires du pays pour la libération de l'opposant Domingos Simoes Pereira. entre les mains de la junte au pouvoir depuis le renversement du président Umaro Sissoco Embalo. Son principal allié et vainqueur des élections présidentielles reste reclus toujours â la chancellerie nigériane à Bissau. Détails exclusifs

Les tractations en coulisses sont allées très vite pour la libération du chef de l'opposition historique bissau-guinéen, M. Domingos Simões Pereira, détenu par la junte militaire au pouvoir depuis le renversement du président Umaro Sissoco Embalo, reclus dans sa résidence de Casablanca. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique ce jeudi dans la soirée, les autorités militaires à Bissau ont accepté à compter de ce vendredi de mettre en liberté le leader charismatique Domingos Simões Pereira.

Sera-t-il contraint de quitter le territoire bissau-guinéen ou va- t-il reprendre tranquillement ses activités politiques au pays ? Sous la pression de la CEDEAO et la médiation discrète du Sénégal Domingos Simões Pereira devra humer l'air à compter de ce vendredi.

Selon des sources autorisées exclusives parvenues à Confidentiel Afrique, le président Bassirou Diomaye Faye a dépêché à Bissau ce jeudi dans la matinée son ministre de la Défense, le général Birame DIOP, qui prend le relais ainsi du ministre des Affaires Étrangères Cheikh NIANG, dans les valises du premier ministre Ousmane SONKO au Maroc, en vue d'accélérer la cadence et de trouver un accord avec les putschistes de Bissau.

Le général Birame DIOP arrache la libération de Domingos Simões Pereira, le sort inconnu réservé à Fernando Dias

Confidentiel Afrique révélait en exclusivité il ya quelques jours, la mission infructueuse du ministre des Affaires Étrangères Cheikh NIANG au lendemain du conclave des Chefs d'État de la CEDEAO à Abuja le 21 décembre dernier. Selon des informations exclusives de Confidentiel Afrique, le chef de la diplomatie sénégalaise était rentré bredouille à Dakar sans trouver des points d'accords auprès de la junte sur la requête de faire libérer les opposants Domingos Simões Pereira et Fernando DIAS DA COSTA.

La junte militaire bissau-guinéenne était restée inflexible à la demande pressante de Dakar et d'Abuja. Selon nos informations, le général Birame Diop, arrivé ce jeudi matin à Bissau s'est entretenu avec le Président de la transition Horta N'Tam, le Premier ministre et le ministre des Affaires Étrangères, Joâo Bernado Vieira. Un accord minima a été trouvé pour la libération de Domingos Simões Pereira.

Le sort de Fernando DIAS, qui s'est réfugié à l'ambassade de la République Fédérale du Nigéria, depuis la prise du pouvoir par les militaires, reste la grande inconnue. Pour l'instant, rien n'a filtré des discussions, sur le cas Fernando DIAS entre l'émissaire « spécial » du président Diomaye Faye, le général Birame DIOP et les autorités militaires de transition.