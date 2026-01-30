Ile Maurice: Volley-ball - Une victoire référence pour Faucon Flacq Camp Ithier VBC dans la bataille du titre

La reprise a été difficile pour le champion. Le Quatre-Bornes VBC s'est, en effet, fait cueillir à froid par son dauphin, le Faucon Flacq Camp Ithier VBC, mercredi, au gymnase Pandit Sahadeo à Vacoas, trois sets à zéro.

Cette joute était très attendue car les deux formations avaient réalisé un début de saison parfait en Crystal National League. Remportant leurs cinq premiers matches en ne concédant qu'un unique set. Et le Faucon Flacq Camp Ithier VBC a pris clairement un ascendant psychologique en s'imposant 25-21, 25-13 et 25-21 en 84 minutes de jeu.

Les champions en titre n'étaient vraiment pas dans le coup, comme le reconnaît leur coach, Al-Zakiyy Ozeer. «L'équipe n'a pas joué selon son véritable potentiel. La coupure de fin d'année nous a été néfaste. Du côté de Camp Ithier, la reprise s'est mieux déroulée car elle peut compter sur deux étrangers et d'autres joueurs qui possèdent de l'expérience à l'instar de Jason Radoo, entre autres. De notre côté, nous avons des jeunes qui avaient subi le stress des examens en fin d'année dernière qui avaient joué et puis ont eu une coupure. Il ne leur a pas été possible de se remettre dans le bain en vue de ce match important. Ce qui a aussi été défavorable, c'est le fait que nous n'ayons pas eu de test-matches juste avant. Les frères Opera n'ont pas joué et il faut aussi faire ressortir qu'une reconstruction est en cours avec la transformation de Cédric Jolicoeur en réceptionneur-attaquant alors qu'il évoluait avant cela au poste de pointu. Il n'a eu que deux mois pour travailler en ce sens. Nous avons vu qu'il y avait une faille en poste 2 et nous n'avons pas bien pu défendre, ce qui nous a coûté 6 à 7 points au premier set. Nous avons perdu le deuxième set parce que nous n'avons pas pu jouer collectivement et nous avons flanché en réception», a-t-il analysé.

Le QBVC a désormais l'obligation de remporter son prochain match face au PortLouis Fire Star prévu le samedi 7 février. «Nous continuons à travailler avant d'affronter Port-Louis qui reste une équipe d'expérience et qui joue le titre depuis plusieurs années. Nous espérons récupérer Yano Opera», lance Ozeer. Le technicien est d'avis que tout reste ouvert dans la course au titre et que son équipe va s'améliorer au fil des matches.

Deepak Aungnoo est évidemment satisfait du résultat de son équipe. «Nous avons travaillé dur à l'entraînement, malgré le temps limité, parce que nous savions que c'était un match important. Nous nous sommes préparés en fonction du jeu de Quatre-Bornes, et je dois féliciter les joueurs qui ont appliqué à la lettre les consignes afin de contrecarrer les plans de notre adversaire. Quatre-Bornes n'a pas pu développer son jeu, que ce soit en défense ou aux services tactiques. Au début du 3e set, nous avons eu un peu de mal à la distribution mais nous avons pu rectifier le tir et nous avons aussi bien géré le money time. C'est une victoire très importante et tous les joueurs y ont contribué. On a fait un pas vers le titre mais il reste tous les matches de la phase retour à jouer. Tout peut encore arriver et le chemin est encore long. Ce qu'il faut, c'est se servir de cette victoire pour maintenir le rythme», observe le coach du Faucon Flacq Camp Ithier VBC.

En lever de rideau de ce duel au sommet, la joute comptant pour la ligue féminine a vu Azur SC s'offrir un succès important aux dépens de Trou-aux-Biches Sharks, trois manches à une (25-23, 25-21, 23-25 et 25-20) en 121 minutes de jeu.