Ile Maurice: Un mort après une collision avec le mur d'enceinte de l'école primaire

Un grave accident de la route s'est produit ce vendredi 30 janvier à l'avenue Sodnac, à Quatre-Bornes. Les officiers du poste de police de la localité sont intervenus après qu'un véhicule ait violemment percuté le mur d'enceinte de la Sir Veerasamy Ringadoo Government School.

Selon les premières informations disponibles, le conducteur du véhicule, Veekash Reddi, âgé de 58 ans et domicilié à l'avenue Sodnac, se trouvait seul à bord du véhicule, au moment de l'accident. Pour des raisons qui restent encore à déterminer, la voiture aurait quitté la chaussée avant de s'écraser contre le mur de l'établissement scolaire.

Les services d'urgence du SAMU, rapidement dépêchés sur les lieux, n'ont malheureusement pu que constater le décès du conducteur. La zone a été sécurisée par la police afin de permettre les premières constatations et la régulation de la circulation.