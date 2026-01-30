Ile Maurice: «En taekwondo comme en droit, la discipline est essentielle»

Vendredi 30 janvier est une date importante. C'est le jour où Alvin Darren Nagalingum, 25 ans, prête serment en Cour suprême, à Port-Louis, pour exercer comme avocat. Promu ceinture rouge en décembre 2025 au Taekwondo Sports Club à Rose-Hill, le jeune juriste pense que la préparation mentale est primordiale pour exceller dans les deux domaines.

Lorsqu'il a débuté le taekwondo, Alvin Darren Nagalingum ignorait que son père, l'honorable Deven Nagalingum, ministre des Sports, avait pratiqué cet art martial dans sa jeunesse lors de ses études en Angleterre.

«J'ignorais que mon père avait été initié à cet art martial (Ndlr: le ministre est ceinture noire 1er dan de taekwondo). Il ne me l'a confirmé qu'après que le Grand Maître Mario Hung Wai Wing m'en ait informé», affirme Alvin Darren Nagalingum. Certes, le juriste avait déjà fait un peu de karaté quand il était adolescent. Mais en raison des études au collège, il avait dû interrompre cette activité dès la Form IV.

Puis, ce n'est qu'après être rentré des études universitaires en Angleterre, début 2024, qu'il s'est mis au taekwondo qui est d'origine coréenne à la différence du karaté qui est originaire du Japon. Ce sont des amis qui l'avaient encouragé à en faire pour perdre du poids.

«Au départ, j'ai trouvé que c'était un peu dur, d'autant plus que j'avais pris un peu de poids. Je n'étais pas prêt physiquement. Mais peu à peu, j'ai pu m'adapter aux entraînements», explique Alvin Darren Nagalingum. Ce dernier est d'avis que la préparation mentale est quelque chose d'important. «La discipline qui est cultivée en taekwondo peut être appliquée dans le domaine du droit. La préparation mentale est primordiale dans ces deux sphères», dit l'avocat.

Le Grand Maître Sylvestre Yan Too Sang, 8e dan, considère Alvin Darren Nagalingum comme un rude travailleur au Taekwondo Sports Club de Rose Hill, dojang qu'il dirige. «Il se donne à fond à l'entraînement. En décembre dernier, il a brillamment réussi son passage de grade pour l'obtention de sa ceinture rouge. C'est aussi une personne très coopérative, qui n'hésite jamais à donner un coup de main aux autres membres du club», dit l'instructeur du dojang rosehillien.

Alvin Darren Nagalingum confie qu'il se livre aussi à plein d'autres activités dans la vie en dehors de cet art martial. «Entre autres choses, je fais du volontariat pour l'ONG Sauve Lanatir et viens d'intégrer 'Green Peace Africa', avec la même intensité», ajoute-t-il. Autrement dit, pour lui, le sport, le bénévolat et le métier d'avocat ne sont pas incompatibles.

Fiche signalétique

Nom : Alvin Darren Nagalingum

Âge : 25 ans

Profession : Avocat

Études : Trois années de LLB en relations internationales à la Middlesex University à Médine, Maurice. Barreau au Royaume-Uni à The University of Law (Londres), ainsi qu'un LLM en droit de l'immigration dans la même université.

Pupillage : Entre décembre 2024 et décembre 2025 - 3 mois en 2025 chez Maître Pazhany Rangasamy, 2 mois chez Maître Patrice de Spéville, puis 7 mois chez Maître Yatin Varma.

Art martial pratiqué : Taekwondo. Inscrit en février 2024. Actuellement ceinture rouge 3e Keup