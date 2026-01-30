Maroc - Le Roi Mohammed VI impulse la dernière ligne droite du projet stratégique Nador West Med

Le Roi Mohammed VI a présidé, mercredi au Palais Royal de Casablanca, une réunion de travail consacrée à l'état d'avancement du complexe portuaire et industriel Nador West Med, à l'approche de son lancement opérationnel prévu au quatrième trimestre 2026.

Cette rencontre s'inscrit dans la vision royale du Souverain marocain visant à renforcer l'intégration du Maroc aux chaînes de valeur mondiales, à consolider sa souveraineté énergétique et à promouvoir un développement économique et territorial équilibré, adossé à des infrastructures portuaires de nouvelle génération.

Au cours de cette réunion, un exposé détaillé a été présenté au Souverain par le président du Conseil d'administration de Nador West Med, M. Fouad Brini, portant sur l'état d'avancement du projet et les réalisations enregistrées à ce jour.

Après le succès international de Tanger Med, devenu le premier hub portuaire d'Afrique et de Méditerranée, Nador West Med vient prolonger cette ambition stratégique, en vue de bâtir un système portuaire national performant, complémentaire et compétitif.

Conçu comme un projet intégré, Nador West Med repose sur un complexe portuaire de nouvelle génération adossé à une vaste plateforme industrielle, logistique et énergétique. Il a mobilisé, à ce stade, des investissements publics et privés de l'ordre de 51 milliards de dirhams.

Sur le volet portuaire, les infrastructures de base sont aujourd'hui achevées, comprenant notamment 5,4 kilomètres de digues, 4 kilomètres linéaires de quais ainsi que quatre postes énergétiques.

Les contrats de concessions des deux terminaux à conteneurs ont été signés et entreront progressivement en service dès cette année.

Le projet se distingue également par une composante énergétique stratégique majeure, avec le déploiement d'un hub comprenant le premier terminal de gaz naturel liquéfié du Royaume, d'une capacité annuelle de 5 milliards de mètres cubes, ainsi qu'un terminal hydrocarbures.

Cette infrastructure répond directement aux impératifs de souveraineté énergétique du Maroc. À son démarrage, le port disposera d'une capacité annuelle de 5 millions de conteneurs et de 35 millions de tonnes de vrac liquide et solide, avec un potentiel additionnel à terme de 12 millions de conteneurs et 15 millions de tonnes de vrac liquide.

Adossé au complexe portuaire, le projet prévoit par ailleurs le déploiement de nouvelles zones d'activités sur une superficie initiale de 700 hectares, ayant déjà accueilli les premières installations d'opérateurs internationaux. Les investissements privés confirmés à ce jour, estimés à 20 milliards de dirhams, traduisent la confiance accordée par des acteurs maritimes et industriels de premier plan au potentiel du Royaume.

Enfin et au terme de la réunion, le Roi Mohammed VI donné ses Instructions afin de garantir le démarrage du projet dans les meilleures conditions, notamment à travers la mise en œuvre rapide de programmes de formation spécifiques pour accompagner les investisseurs, faciliter l'insertion des jeunes et renforcer leur employabilité.

Le Souverain a également insisté pour que l'impact économique et social de ces investissements bénéficie à l'ensemble des provinces de la zone de rayonnement du port, à travers des programmes de mise à niveau territoriale et un plan d'action multidimensionnel visant à préserver le développement futur du projet.