Gabon - La Setrag teste sa capacité de réaction face à une catastrophe ferroviaire majeure

La Société d'Exploitation du Transgabonais (Setrag) a organisé, ce mardi 27 janvier 2026, un exercice de simulation de catastrophe ferroviaire grandeur nature.

Conduit sous l'autorité de son Directeur général, Christian Magni, l'exercice visait à éprouver, en conditions quasi réelles, la capacité de l'entreprise à gérer un accident majeur impliquant des matières dangereuses.

Un scénario volontairement critique

En effet, le scénario retenu reposait sur le déraillement d'un train de fret transportant deux citernes de gasoil, d'une capacité de 70 000 litres chacune. À la suite de l'accident simulé, l'une des citernes s'embrase, provoquant un bilan fictif de 11 victimes, dont deux décès. Un choix assumé par la direction, destiné à confronter les équipes aux situations les plus complexes auxquelles le transport ferroviaire peut être exposé.

Activation immédiate d'une cellule de crise

Face à la gravité de la situation simulée, le Comité de direction (CODIR) de la Setrag a immédiatement mis en place une cellule de crise. Informé en temps réel, le Directeur général a coordonné les opérations, assurant la liaison entre :

les autorités compétentes,

les partenaires institutionnels,

les équipes déployées sur le terrain,

et le groupe Eramet, actionnaire de référence.

Cette organisation a permis une maîtrise complète de la situation en moins de deux heures.

Secours, évacuation et sécurisation du site

L'exercice a permis de tester l'ensemble de la chaîne opérationnelle :

remontée rapide de l'information vers la zone de commandement,

intervention coordonnée des sapeurs-pompiers,

arrivée des ambulances,

prise en charge et évacuation des victimes vers les hôpitaux,

sécurisation du périmètre de l'incident,

communication interne et externe.

En parallèle, les équipes techniques ont engagé les travaux de réparation des 13 mètres de rails endommagés, sous la supervision de Jean-Yves, Responsable sécurité du groupe Eramet, spécialement présent pour cet exercice.

Christian Magni : « Cet exercice nous rassure »

À l'issue de la simulation, le Directeur général de la Setrag s'est félicité du bon déroulement des opérations :

« L'exercice a été réussi. Nous avons constaté une bonne remontée de l'information vers la cellule de crise, une coordination efficace avec les pompiers, l'arrivée rapide des ambulances, la prise en charge des victimes et la sécurisation de la zone. »

Pour Christian Magni, ce type d'exercice est indispensable, même si l'objectif reste qu'un tel événement ne se produise jamais : « Nous espérons ne jamais avoir à vivre ce genre de situation. Mais si cela devait arriver, nous devons être prêts à gérer et à nous appuyer sur nos partenaires. »

La sécurité, une responsabilité collective

Le Directeur général a tenu à rappeler que la sécurité ferroviaire repose sur une mobilisation collective : « La sécurité, ce sont les agents, les infirmiers, les médecins, les pompiers, la police, la gendarmerie, les partenaires. C'est l'affaire de tous. » Il a également mis en avant l'importance du retour d'expérience (RETEX), qui permet d'améliorer en continu les dispositifs de prévention et les plans d'urgence.

Un enjeu humain avant tout

Au-delà des procédures et des équipements, Christian Magni a souligné la dimension humaine de ces exercices : « Le but, c'est de rentrer chez soi sain et sauf, physiquement mais aussi moralement. Ces exercices nous permettent de mieux travailler ensemble, unis, pour un objectif commun. »

Un exercice nécessaire dans un secteur à risques

Le transport ferroviaire, notamment celui de produits pétroliers, comporte des risques structurels connus. À travers cet exercice grandeur nature, la Setrag réaffirme sa volonté de renforcer sa culture de sécurité, d'anticiper les situations de crise et de protéger à la fois ses agents, ses partenaires et les populations riveraines.