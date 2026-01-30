Gabon: Mayumba entre dans une nouvelle ère énergétique !

Le Ministre de l'Accès Universel à l'Eau et à l'Énergie, Philippe Tonangoye, a procédé à la réception officielle de la première phase (8,5 MW) de la centrale thermique à gaz de Mayumba, en présence du Ministre d'État, Ministre des Transports, de la Marine Marchande et de la Logistique, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, et de la Ministre de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des PME-PMI, Zenaba Chaning Gninga.

Cette infrastructure stratégique s'inscrit dans la vision du Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema , visant à renforcer durablement l'accès à l'électricité et à soutenir le développement équilibré de nos territoires.

La mise en service de cette première capacité marque le début d'une montée en puissance progressive de la centrale jusqu'à 50 MW, au bénéfice des populations du sud du pays.

- Une avancée concrète pour la souveraineté énergétique du Gabon

- Un signal fort pour le développement territorial

- Une action gouvernementale au service des populations