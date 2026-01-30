Guinée Bissau: Pêche - La Guinée-Bissau interdit la production de farine et d'huile de poisson

Face à la multiplication des unités industrielles et navires-usines produisant de la farine et de l'huile de poisson, le gouvernement de la Guinée-Bissau a pris une décision forte visant à préserver les ressources halieutiques et la sécurité alimentaire.

Dans un arrêté publié ce 29 janvier 2026, la ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Dra. Virgínia Pires Correia, a annoncé l'interdiction pure et simple de la production de farine et d'huile de poisson, que ce soit par les navires opérant dans les zones de pêche ou par les unités à terre.

Cette décision intervient après que le Conseil des ministres, lors de sa session ordinaire du 27 janvier 2026, a été alerté sur « les effets néfastes de cette production intensive ». Des usines qui sont considérées comme « une menace en particulier les espèces pélagiques, des poissons de petite taille essentiels à l'équilibre de l'écosystème marin ». Plus préoccupant encore, relève l'arrêté, « cette production entre en concurrence directe avec le poisson destiné à la consommation humaine, mettant en péril la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations guinéennes ».

L'arrêté prohibe également la délivrance de nouvelles licences pour la pêche au filet tournant. Il s'agit d'une technique utilisée pour la capture des petits pélagiques, lorsqu'elle est destinée à approvisionner les navires-usines ou les unités industrielles.

« Toute infraction à ces mesures expose les contrevenants à des sanctions prévues par la législation guinéenne sur la pêche, rappelant la volonté ferme des autorités de faire respecter cette nouvelle politique », prévient la note ministérielle.

Cette initiative souligne l'importance accordée par la Guinée-Bissau à la gestion durable de ses ressources maritimes, un secteur clé pour son économie et la sécurité alimentaire de sa population