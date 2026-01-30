Sénégal: Litige foncier à Mbour - Babacar Ngom renonce à 80 hectares au profit de l'État

Dans un communiqué rendu public ce 29 janvier 2026, Babacar Ngom, président fondateur du groupe agro-industriel SEDIMA, annonce sa décision de renoncer volontairement à un titre foncier de 80 hectares situé dans le département de Mbour, au profit de l'État du Sénégal, invoquant un souci d'apaisement social et d'intérêt général.

Tout en rappelant que « la SEDIMA est le légitime propriétaire dudit titre foncier, acquis dans le strict respect des procédures légales et réglementaires en vigueur », le dirigeant explique avoir fait ce choix afin de contribuer à « une issue apaisée à une situation qui n'a que trop duré ». Il dit également être « pleinement conscient des enjeux sociaux, humains et territoriaux attachés à cet espace ».

Le président du groupe agro-industriel affirme avoir voulu « prendre de la hauteur » et inscrire son action « dans une démarche responsable, citoyenne et résolument tournée vers l'intérêt général ».

Selon le communiqué, cet acte volontaire vise à « contribuer à l'apaisement du climat social » et à « réaffirmer son attachement profond aux valeurs de cohésion nationale et de solidarité républicaine ».

Le terrain concerné est ainsi « cédé à l'État du Sénégal sans aucune contrepartie ». Il appartiendra désormais « aux autorités compétentes d'apprécier souverainement la destination à réserver à cet espace », précise le texte.

À travers cette décision, Babacar Ngom dit réaffirmer sa conviction que « le développement du Sénégal repose avant tout sur la paix sociale, l'écoute mutuelle et un sens élevé des responsabilités partagées ».

Pour rappel, un litige foncier opposait Babacar Ngom, PDG du groupe Sedima, aux populations de Ndingler. L'origine du problème résidait dans l'attribution de 300 hectares à Babacar Ngom par la commune de Sindia, alors qu'une partie de ces terres (environ 75-80 ha) empiéterait sur le terroir du village de Ndingler.