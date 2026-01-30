Afrique: Équipe nationale - Quels matchs manqueront Pape Thiaw, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye ?

La sanction est lourde, mais son périmètre est clairement défini. Suspendu pour cinq matchs et condamné à une amende de 100 000 dollars par la Confédération africaine de football (CAF), le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, ne verra toutefois pas son avenir mondial compromis.

Contrairement à certaines lectures alarmistes, la décision de la CAF ne concerne que ses compétitions et n'a aucun impact sur la Coupe du monde.

Une suspension strictement limitée aux compétitions CAF

La sanction infligée à Pape Thiaw s'appliquera exclusivement aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, une compétition qui sera organisée conjointement par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie.

Les compétitions relevant de la FIFA notamment les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 et la phase finale du Mondial ne sont pas concernées.

Une nuance essentielle, souvent ignorée dans le débat public, mais pourtant clairement établie par les règlements : une sanction prononcée par la CAF ne s'étend pas automatiquement aux compétitions FIFA.

L'histoire récente du football sénégalais offre un précédent éclairant. En 2023, Krépin Diatta, sanctionné après ses propos virulents contre la CAF à la suite de l'élimination du Sénégal en huitièmes de finale de la CAN face à la Côte d'Ivoire, avait écopé de quatre matchs de suspension.

Cette sanction avait été entièrement purgée lors des éliminatoires de la CAN 2025, sans aucune incidence sur les compétitions FIFA. Le cas Pape Thiaw s'inscrit donc dans une continuité réglementaire parfaitement établie.

Suspendu entre septembre et novembre 2026

Sauf appel de la Fédération sénégalaise de football (FSF), une option encore à l'étude Pape Thiaw purgera sa suspension entre septembre et novembre 2026, lors de la phase de groupes des éliminatoires de la CAN 2027. Ces éliminatoires débuteront dès mars prochain par un tour préliminaire impliquant 12 sélections. Les six qualifiés rejoindront ensuite les 42 nations directement admises en phase de groupes.

La suspension de cinq matchs concernera les journées de la phase de groupes. Le sélectionneur des Lions devrait revenir sur le banc au mois de novembre lors de la dernière journée des éliminatoires de cette CAN 2027.

La sanction ne touche pas uniquement le sélectionneur. En effet, les ailiers Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, chacun suspendu pour deux matchs, manqueront aussi les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2027.

Journée 1 : 21 septembre - 6 octobre 2026

Journée 5 : 9 - 17 novembre 2026

Journée 6 : 9 - 17 novembre 2026

Une amende, une cagnotte... et un geste de classe

Outre la suspension sportive, la CAF a infligé à Pape Thiaw une amende de 100 000 dollars (54 millions FCFA). À l'annonce de la sanction, une cagnotte de soutien avait été lancée par des supporters.

Le sélectionneur a toutefois tenu à y mettre fin avec élégance : « Si je comprends et apprécie cet élan de générosité, je vous invite à rediriger ces fonds vers des causes plus urgentes, au profit de ceux qui en ont véritablement besoin. » Une posture unanimement saluée, renforçant l'image d'un sélectionneur attaché à la responsabilité et à la sobriété.

En définitive, la sanction infligée par la CAF, aussi lourde soit-elle, ne remet nullement en cause la présence de Pape Thiaw à la Coupe du monde. Le sélectionneur des Lions connaît désormais avec précision le calendrier et le cadre dans lesquels il purgera sa suspension.

Dans l'attente d'un éventuel appel de la Fédération sénégalaise de football (FSF), on peut affirmer que le banc du Sénégal au Mondial 2026 ne sera pas affecté par cette sanction strictement africaine.

A ce titre, la France croisera le 16 juin à 19h00, la meilleure sélection sénégalaise à New York, au MetLife Stadium, une enceinte de 82 000 places qui accueillera également la finale de la Coupe du monde 2026.Un rendez-vous majeur que Pape Thiaw ambitionne toujours de vivre pleinement, rêvant d'être sur le banc des Lions le soir du 19 juillet, lors de la finale.