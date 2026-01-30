Madagascar: Che Bel Canto - Retour au Palais des Sports

Le spectacle Che Bel Canto se tiendra le 15 février 2026 au Palais des Sports. Créé en 2003, ce rendez-vous musical fait son retour vingt-trois ans après sa première édition.

L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse organisée hier après-midi au Palais des Sports. Après deux éditions marquantes, Che Bel Canto revient avec une nouvelle configuration artistique, réunissant des artistes issus de différentes générations.

La scène rassemblera Johane, Ayam, Tosy, Nanie et Malala. Les artistes historiques du projet, dont Nanie et Malala, retrouveront le public, aux côtés de Tosy, présent depuis l'édition 2006, et de voix plus récentes comme Johane et Ayam. L'ensemble s'inscrit dans la continuité de l'univers musical porté par Tovo J'Hay, initiateur du concept.

Le spectacle, d'une durée annoncée de trois heures, proposera des interprétations en solo, en duo et en formation collective. Les musiciens habituels de Tovo J'Hay accompagneront les artistes sur scène. Le programme comprendra des titres connus du répertoire ainsi que quelques compositions plus récentes.

Les répétitions débuteront cinq jours avant la date du spectacle. Selon l'organisateur, cette phase vise à assurer la cohérence artistique et la qualité de l'ensemble de la prestation.