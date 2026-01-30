Madagascar: Secteur halieutique - Reprise de la pêche au concombre de mer dans le nord-ouest

Après près de deux années de suspension, la pêche au concombre de mer s'apprête à reprendre dans le nord-ouest de Madagascar. La décision concerne plusieurs régions du nord et du nord-ouest de la Grande Île, notamment Boeny, Diana, Sofia et Sava, où l'activité avait été interrompue depuis février 2024.

La suspension avait été annoncée par le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, en raison de nombreux dysfonctionnements constatés dans la filière. Corruption, non-respect des règles, pêche illicite et mauvaise gestion des autorisations figuraient parmi les principales causes évoquées. L'objectif affiché par les autorités était alors de réorganiser le secteur et de renforcer la surveillance.

D'après les récits des pêcheurs dans la région, la fermeture soudaine a lourdement impacté les acteurs locaux, en particulier les petits collecteurs. À Mahajanga, plus de mille personnes dépendent directement de la pêche au concombre de mer.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon Eric Randrianambinina, président de la coopérative des collecteurs de concombres de mer de Mahajanga, « il n'y a eu aucun préavis, tout s'est arrêté brusquement. Même les exportateurs n'ont pas pu écouler leurs stocks». Il ajoute que « certaines marchandises financées par des prêts ont été saisies par les banques », aggravant les pertes financières.

Durant la période de suspension, de nombreux employés ont perdu leur emploi. Les opérateurs n'avaient plus la possibilité de recruter, tandis que les activités alternatives autorisées se sont révélées peu rentables.

Aujourd'hui, la reprise de la pêche est envisagée, mais sous conditions strictes. Les autorités annoncent la mise en place de nouveaux textes réglementaires, la délivrance de nouveaux permis de collecte, ainsi qu'un inventaire rigoureux des stocks. Les exportations ne seront autorisées qu'après vérification.

Le ministre de la Pêche a également assuré que les procédures administratives seront simplifiées et que la filière sera mieux encadrée, afin de donner une réelle valeur économique au produit tout en protégeant la ressource.

Cette reprise s'inscrit donc dans une logique de surveillance renforcée, afin d'éviter les dérives du passé et de garantir une exploitation durable du concombre de mer dans le nord-ouest de l'île.